Ömer Yeşilbaş ve Tasha kavgası mahkemeye taşınıyor

Murat Dalkılıç'ın dansçısı Ömer Yeşilbaş'ın Rus şarkıcı Tasha'ya yazdığı mesajların yankısı hala sürüyor.

Tasha'nın paylaştığı yazışmaların gerçek olmadığını iddia ederken Tasha, sosyal medya üzerinden Yeşilbaş'ı yalanladı ve 10 gün sonra İstanbul'a gelip hukuki süreci başlatacağını açıkladı.

Sözcü Cumartesi ekinin özel haberiyle ortaya çıkan Murat Dalkılıç'ın dansçısı Ömer Yeşilbaş'ın Rus şarkıcı Tasha'ya gönderdiği ve Dalkılıç'ın da adının kullanıldığı ahlaksız teklif içeren mesajların yankıları sürüyor. Murat Dalkılıç haber sonrası dansçısıyla bağlarını kopardığını ve artık ekibinde yer almayacağını açıklamıştı. Yeşilbaş, Tasha’nın paylaştığı yazışmaların gerçek olmadığını iddia ederken Tasha, sosyal medya üzerinden Yeşilbaş’ı yalanladı ve 10 gün sonra İstanbul’a gelip hukuki süreci başlatacağını açıkladı.

REKLAM YAPMAYA ÇALIŞIYOR

Mesaj skandalının ardından Murat Dalkılıç tarafından kovulan Ömer Yeşilbaş, yazışmaların fotomontaj olduğunu ve Rus şarkıcının reklam yaptığını söyleyerek kendisini savundu. Ömer Yeşilbaş, Rus şarkıcının yaydığı yazışmaların kendisi tarafından yapılmadığını, bunların yalan olduğunu iddia edip Instagram sayfasından Tasha’nın kendisine attığı mesajların görselini paylaştı.

İşte o paylaşımlar:

Rus şarkıcı Tasha ise Yeşilbaş'ın bu açıklamalarının ardından, Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Tasha, “Yeşilbaş'ın “Bizim konuşmalarımız bunlardı” diyerek sosyal medyadan paylaştığı yazılar doğrudur. Fakat o görüşmeler WahatsApp uygulamasından yaptığımız görüşmelerdir. Benim paylaştığım görüşmeler ise benzer bir uygulama olan Vkontakte uygulamasından yapılmıştır. 10 gün sonra İstanbul'da olacağım ve hukuki süreç başlatacağım” dedi.

Tasha Turova'nın paylaşımı: