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Omicron 5 Yaş Altı Çocuklarda Da Daha Hafif Geçiyor

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Omicron varyantının küçük çocuklarda Delta’ya kıyasla daha hafif hastalığa neden olduğu ortaya çıktı.
Omicron 5 Yaş Altı Çocuklarda Da Daha Hafif Geçiyor

Omicron varyantının küçük çocuklarda Delta’ya kıyasla daha hafif hastalığa neden olduğu ortaya çıktı.

ABD’de araştırmacılar ilk kez Covid-19’a yakalanan 5 yaş altında yaklaşık 80 bin çocuğun verilerini inceledi.

Ohio’daki Case Western Reserve Üniversitesi tıp fakültesinin araştırmasına göre vakaların 7 bin 201’i aralık sonu ve ocak başında, Omicron varyantının vakaların yüzde 90’ından fazlasını oluşturduğu dönemde kaydedilmişti.

Sağlık durumu ve sosyoekonomik şartlar gibi risk faktörleri hesaba katıldıktan sonra araştırmacılar, Omicron dalgası sırasında virüse yakalanan çocukların acile gitme riskinin yüzde 29, hastaneye yatış riskinin yüzde 67, yoğun bakım riskinin yüzde 68 ve solunum cihazına bağlanma riskinin yüzde 71 daha az olduğunu gördü.

Hakem değerlendirmesi için bekleyen tamamlanmış araştırmaların yayınlandığı medRxiv’da yer alan çalışmada, Delta varyantına göre düşük risk teşkil etmekle birlikte, çocuk hastalarda hastaneye yatış, yoğun bakıma alınma ve solunum cihazı kullanımının Omicron’un yüksek bulaşıcılığı sebebiyle daha fazla olabileceğine dikkat çekildi.

Daha önce yetişkinler üzerinde yapılan pek çok araştırma da Omicron’un Delta’dan daha hafif hastalığa neden olduğunu göstermiş, ancak uzmanlar bulaşıcılığı yüksek varyantın vaka sayılarını artırarak tehlike yaratabileceğini ve sağlık sistemlerinde yoğunluğa neden olabileceğini vurgulamıştı.

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