Omicron alt varyantı, o ülkedeki vaka ve ölümlerde artışa geçti

Avrupa, Portekiz ve Almanya'da Omicron BA.5 vakalarının payı arttıkça, yılın ilerleyen aylarında daha fazla Covid-19 önlemi alma olasılığıyla karşı karşıya...

Portekiz’de, sıcak havalara rağmen Omicron BA.5 alt varyantı tarafından tetiklenen Covid-19 vakaları ve ölümlerindeki ani artış, Avrupa’daki başkentlerin bir kez daha kamuoyunun hafızasında silinmeye başlayan bir pandemiye karşı önlemleri düşünmesine neden oluyor.

Guardian’ın haberine göre, Portekiz, çarşamba günü 26.848 yeni vakayı doğruladı ve 47 Covid-19 ölümü kaydetti.

Bu eğilim, son iki aydır vaka oranlarının düştüğü Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve İspanya’daki pandemi durumuyla çelişiyor.

Portekiz Sağlık Bakanlığı’ndan alınan rakamlara göre, ülke nisan ve mayıs aylarında altıncı pandemi dalgasına girerken 1.455 kişi Covid-19’dan öldü.

Yayınlanan son raporda, “tüm nedenlerden kaynaklanan ölümlerin yılın o zamanı için beklenen değerlerin üzerinde olduğu” belirtildi ve “Covid-19’dan kaynaklanan belirli ölümlerde artış” olduğu belirtildi.

MASKE KULLANIMINA DEVAM

Portekiz, 2 Haziran’a kadar yedi gün içinde milyon kişi başına 2.888 yeni vaka kaydederken, komşusu İspanya aynı dönemde milyonda 373 yeni vaka kaydetti.

İspanya, 29 Mart’ta sona eren yedi gün içinde 199 ölüm kaydetti. Hastanelerdeki Covid-19 hastalarının oranı %5,64’ten %5,53’e düşerken, İspanya’nın yoğun bakım ünitelerindeki corona virüsü hastalarının oranı %4,25’ten %3,98’e düştü.

İspanya’da çoğu kısıtlama kaldırılmış olsa da, toplu taşıma araçlarında ve hastanelerde, sağlık merkezlerinde, eczanelerde ve bakım evlerinde maske kullanımı zorunlu olmaya devam ediyor.