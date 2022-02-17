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Omicron aşısına erteleme!

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Omicron aşısına erteleme!
Omicron aşısına erteleme!

Dünyada ilk onaylanan ve mRNA teknolojisiyle geliştirilen corona virüs aşısını geliştiren BioNTech’ten Omicron varyantı için geliştirilmesi planlanan aşı ile ilgili açıklama geldi.

BioNTech CEO’su Türk bilim insanı Prof. Uğur Şahin, Covid-19’un Omicron varyantıyla mücadeleye yönelik aşısının teslimatının, beklenenden daha yavaş bir veri toplama süreci nedeniyle birkaç hafta ertelendiğini söyledi.

Alman Bild gazetesine verdiği demeçte Şahin, aşı hazır olduğunda şirketin hala gerekli olup olmadığını değerlendireceğini sözlerine ekledi.

Video röportajında verdiği demeçte Uğur Şahin, "Dalga sona ererse, bu tekrar başlayamayacağı anlamına gelmez" derken, BioNTech'in yeni varyantlar ortaya çıktıkça gerekirse yeni aşılar oluşturmaya devam edebilecek durumda olduğunu da sözlerine ekledi.

"Durum dramatik değil"

BioNTech CEO’su, corona virüsün gelecekte nasıl gelişeceğine atıfta bulunarak, "Durumu gerçekten artık dramatik görmüyorum" dedi.

BioNTech daha önce aşıyı Mart ayı sonuna kadar piyasaya süreceğini açıklamış, Ocak ayı sonlarında bunun klinik veri düzenleyicilerinin ne kadar ihtiyaç duyacağına bağlı olduğunu söyledi.

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