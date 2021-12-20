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Omicron Avrupa’yı sardı: Kapanma ve seyahat yasakları başladı

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Corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan yeni varyantı Omicron, Avrupa'yı bir uçtan bir uca kapladı.
Omicron Avrupa’yı sardı: Kapanma ve seyahat yasakları başladı

Corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan yeni varyantı Omicron, Avrupa'yı bir uçtan bir uca kapladı. Her ülkede vaka sayıları hızla artarken bazı ülkeler kapanma kararı aldı, bazıları ise “temas yasağı ve mecburi aşı şartı” getirdi. Seyahat ve turizm yasakları olan yerler de var.

İşte ülke ülke Omicron kuralları…

AVUSTURYA: Üç aşı şartı getirildi. Avrupa'nın tanıdığı aşılardan olmayanlar ülkeye ancak karantina şartıyla alınacak. İki aşılı olanlar ayrıca negatif PCR test sonucu vermek zorunda. Aksi halde, onlar da kamu hizmetlerinden yararlanamayacak, restoran, bar, sinema, tiyatro gibi yerlere giremeyecekler. Yeni kurallar Pazartesi (bugün) başlıyor.

Almanya’da Omicron varyantı kısıtlamalarının artırılması bazı kesimlerin tepkisini çekti.

ALMANYA: Noel’den önce bir kapanma öngörülmüyor. Ancak, aşı olmayanlar artık restoranlara, kapalı mekanlara alınmıyor. Hızlı testlerin geçerlilik süreleri 24 saate indirildi. 2G kuralı denilen “aşılı ya da coronadan iyileşmiş olma” şartını yerine getirmeyenler restoran, bar, sinema, tiyatro veya kamuya açık yerlere giremiyor. Sağlık çalışanlarına aşı şartı getirildi.

İsviçre’de yasakların gevşetilmesi şaşırttı.

İSVİÇRE: İsviçre, Avusturya'nın tersine corona virüsü salgını kurallarını yumuşattı. Seyahat için, iki aşı yaptıranlar için ekstra getirilen PCR testi yumuşatıldı. İki aşı yaptıran kişi, hızlı antijen testi sonucuyla da seyahat edebilecek. Aksi halde karantina şart. Hızlı test sadece 24 saat geçerli olacak. İki aşı ve bir testi olanların 4-7 gün karantinada kalması gerekmeyecek. Vaka sayıları yüz binde 777 ama yine de gevşeme olması eleştiriliyor.

HOLLANDA: Ocak ayı ortasına kadar kapanma kararı alan Hollanda'da, Noel ve yeni yıl tatilleri de suya düşüyor. Ailelere, başka ailelerle buluşma yasağı getirildi. Bir aile, en fazla iki kişi kabul edebilecek. Noel ve yılbaşı arası ziyaretçi sayısı 4'ü geçemeyecek. Sadece Amsterdam'da vaka sayıları, üç günde bir ikiye katlanıyor. Ülkedeki enfeksiyon oranı ise 617 oldu.

Danimarka’da yeni yasaklar ve kısıtlamalar başladı.

DANİMARKA: Ülkede dünden itibaren kısıtlamalar geldi. Tiyatro, sinema, hayvanat bahçesi, eğlence mekanları ve spor yerleri kapatıldı. Restoranlar en geç 23.00'e kadar açık olacak. Katı kurallar ocak ayı ortasına kadar devam edecek. Ülkede vaka sayıları hızla tırmanıyor ve rekor kırıp günlük 12 bin vakaya ulaşıldı. Vakalardan beşte biri omicron varyantından.

İNGİLTERE: Vakaların yüzde 60'ı yeni varyant Omicron kaynaklı. Sadece Cumartesi günü 10.059 omicron varyantlı vaka tespit edildi. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, “Önümüzdeki günlerde tsunami gibi bir omicron dalgasıyla karşı karşıya kalacağız” dedi. Ülkede kapanma kararına ve sıkı kurallara devam ediliyor.

Fransa’da yeni yasaklar için karar alındı.

FRANSA: Omicron varyantına karşı mücadeleye hız veriliyor. Üçüncü aşıyı alma süresi 4 aya indirildi. Sağlık ve itfaiye personeli için üçüncü aşı şartı getirildi. Birkaç gün önce de, 5 – 11 yaşındaki çocuklar için aşılama başladı. Elysee Sarayı'nın çevresinde, havai fişekli yeni yıl kutlamaları yasaklandı.

AVRUPA BİRLİĞİ: Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinde de omicron varyantı etkisini artırıyor. Aşılamada en geri kalan ülkeler Romanya ve Bulgaristan. Romanya'da aşılama oranı yüzde 40'ın, Bulgaristan'da ise yüzde 30'un altında. Avrupa Birliği Komisyonu, “Omicron ocak ayı içerisinde tüm Avrupa'da baskın varyant olacak” açıklaması yaptı.

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