Omicron Balkanlar'a da sıçradı

COVID-19'un daha hızlı bulaşan Omicron varyantı Balkanlar'a da sıçradı.

COVID-19'un daha hızlı bulaşan Omicron varyantı Balkanlar'a da sıçradı. Hırvatistan ve Slovenya'da yeni varyanta rastlanırken Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan'da da görülmesi bekleniyor.

Hırvatistan ve Slovenya Sağlık Bakanlıkları, bu ülkelerde ilk Omicron varyantı vakalarının tespit edildiğini duyurdu.

Yetkililer, Omicron varyantının yeni yıl tatilinden sonra Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ'da da görülmesinin beklendiğini ifade ediyor.

Bu arada Hırvatistan'da son 24 saatte 3 bin 71, Slovenya'da bin 712, Sırbistan'da bin 547, Bosna Hersek'te 684 COVID-19 vakasına rastlandı.

Son 24 saatte COVID-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı Hırvatistan'da 56, Slovenya'da 10, Sırbistan'da 32, Bosna Hersek'te 81 oldu.