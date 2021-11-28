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Omicron bugüne dek hangi ülkelerde görüldü?

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Korona virüsünün endişe veren Omicron varyantı dünyaya yayılmaya devam ediyor. Son olarak 13 Omicron vakası tespit edilen Hollanda'da Afrika ülkelerinden gelen yüzlerce kişiye test yapılacak.
Omicron bugüne dek hangi ülkelerde görüldü?

Korona virüsünün 'endişe verici' olarak sınıflandırılan yeni varyantı 'Omicron' Avrupa'da yayılmaya devam ediyor. Bugün Hollanda'da 13 vaka bulunduğu açıklanırken, Danimarka, Almanya ve Avusturya'dan da yeni vaka haberleri geldi.

Son haftalarda Delta varyantı kaynaklı yüksek vaka sayıları nedeniyle kısmi kapanmaya geri dönen Hollanda'da, bugün de 13 Omicron vakası teyit edildi. Hollandalı yetkililer, cuma günü Güney Afrika'dan gelen iki uçaktaki yaklaşık 600 yolcudan 61'inin pozitif çıktığını, bu kişilerin 13'ünde de Omicron varyantının tespit edildiğini açıkladı. Pozitif çıkanların havalimanına yakın bir otelde karantinaya alındığı belirtildi.

HOLLANDA SAĞLIK BAKANI: BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI OLABİLİR

Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, incelemelerin sürdüğünü belirterek "Hollanda'da daha fazla vaka bulunabilir. Bu sadece buzdağının görünen kısmı olabilir" dedi. Hollandalı yetkililerin, geçtiğimiz pazartesiden bu yana ülkeye Güney Afrika, Botswana, Eswatini, Lesoto, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den gelen kişilere de test yapmayı planladığı belirtildi. Hollanda'da Omicron alarmı öncesinde kararı alınıp bugün yürürlüğe giren yeni tedbirler uyarınca, bar, restoran ve çoğu dükkan 17.00'dan itibaren kapanacak.

DANİMARKA'YA DA SIÇRADI

Bugün yeni Omicron vakaları raporlayan diğer ülkeler ise Danimarka, Avustralya, Almanya ve Avusturya oldu. Danimarka ve Avustalya'da ikişer kişide Omicron varyantı bulunurken, Almanya'dan üç vaka haberi geldi. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran da henüz vaka tespit etmediklerini ama varyantın ülkede dolaşıma girmiş olmasının muhtemel göründüğünü açıkladı.

BELÇİKA'DAKİ VAKA TÜRKİYE AKTARMALI GİTTİ

İlk olarak Botswana'da görüldüğü düşünülen ve Güney Afrika'da tespit edilen yeni varyant şu ana dek bu iki Afrika ülkesinin yanı sıra İngiltere, Almanya, İtalya, Hollanda, Danimarka, Belçika, İsrail, Avustralya ve Hong Kong'da tespit edildi. Avrupa'daki ilk vakayı açıklayan Belçika, bu kişinin Türkiye aktarmalı olarak Mısır'dan gelen bir kadın olduğunu duyurmuştu.

Omicron varyantının daha bulaşıcı olup olmadığı, daha ağır hastalığa yol açıp açmadığı ve aşıların etkisini azaltıp azaltmadığı henüz net olarak bilinmiyor. Ancak bilim insanları, varyanttaki 30'u aşkın mutasyonun virüsün aşılar tarafından hedef alınan noktasında yoğunlaşması nedeniyle endişeli.

 

Duvar.

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