Omicron' dan Sonra Yeni Tehlike

‘Gizli Omicron’ varyantı olarak adlandırılan BA.2 varyantının nereden ortaya çıktığı belli değil, ancak ilk vakalar Filipinler’de kaydedildi. France24'te yayınlanan makalede, Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran'ın, “Bu varyant oyunu değiştiren bir varyant değil” sözlerine yer verilirken, Hindistan, Danimarka ve İsveç'te de bu varyantın görüldüğüne dikkat çekildi.

BA2 VARYANTI NEDİR?

BA.2, orijinal Omicron – BA.1’in bir alt neslidir, ancak hem yayılmasını daha hızlı hem de tespit edilmesini zorlaştırabilecek bazı farklılıklara sahip olduğu tespit edildi.

BA.2, S-geni (koronavirüslerde bulunan dört ana yapısal proteinin en büyüğü, bazen spike geni olarak adlandırılır) için pozitif gösterirken BA.1 göstermez. BA.1’in S-geninden yoksun olması, Omicron’u Delta’dan ayırdığı için erken dönemde yayılmasını tespit etmek ve izlemek için anahtardı.

Imperial College of London’dan bir virolog olan Tom Peacock, daha hızlı yayıldığına dair bazı kanıtlar olabileceğini ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyleyerek şu açıklamada bulundu;

‘BA.2, Hindistan ve Filipinler’deki (kısmen) ana Omicron soyu gibi görünüyor ve Danimarka, Birleşik Krallık ve Almanya’daki BA.1’e kıyasla büyüdüğüne dair kanıtlar var.

‘Birden fazla ülkede tutarlı büyüme, BA.2’nin BA.1’den bir dereceye kadar daha bulaşıcı olabileceğinin kanıtıdır. BA.2’nin şu anda haberlerde yer almasının ana nedeni bu.’

BA2 BELİRİTLERİ NELER?

Şu anda, yeni bir semptom tanımlanmadı.

BA.2 belirtileri arasında şu ana kadar yeni bir semptom tanımlanmadı. Yeni varyant, Omicron’un bir alt-soyu olduğundan, benzer Omicron semptomlarının ortaya çıktığı gözlemleniyor.

Johns Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Fakültesi'nde görevli Dr. Andy Pekosz ise, “Omicron varyantıyla ilgili bildiğimiz bir diğer şey de semptomların diğer varyantlara göre farklı olması. Covid-19'da en çok karşılaşılan koku kaybı Omicron'da yok. Daha çok öksürük ve boğaz ağrısı Omicron'un belirtileri arasında” demişti.

BA.2 beliritleri arasında da öksürük, burun akıntısı ya da burun tıkanıklığı ve halsizlik görüldüğü söylenebilir.

BA2 NEDEN GİZLİ OMİCRON OLARAK ADLANDIRILIYOR?

BA.2, orijinal Omicron – BA.1’in birçok ortak özelliğine sahip ancak onu omicronda ayıran en temel özelliği tespit edilmesinin zor olması oluyor.

BA.2, S-geni (koronavirüslerde bulunan dört ana yapısal proteinin en büyüğü, bazen spike geni olarak adlandırılır) için pozitif gösterirken BA.1 göstermez. BA.1’in S-geninden yoksun olması tespit edilmesini zorlaştırıyor.

Bu da bir kişinin BA.2’ye sahip olup olmadığını belirlemek için numunelerin daha fazla laboratuvar analizi için gönderilmesi gerekeceği anlamına gelir.

OMICRON VARYANTINDAN DAHA MI TEHLİKELİ?

Dünya Sağlık Örgütü, Omicron varyantı ile ilgili uyarıda bulunsa da orijinal Omicron varyantı ile BA.2 varyantı arasında bir fark olup olmadığı henüz bilinmiyor. İngiliz bilim insanı virolog Tom Peacock da, “Hindistan ve Danimarka'dan gelen ilk incelemeler iki varyant arasında dramatik bir fark olmadığını gösteriyor. Ama daha kapsamlı bir araştırma gelecek haftalarda gelir. Bu ikisi arasında hastalığın seyri ile ilgili çok büyük bir fark olacağını sanmıyorum” dedi.

Peacock, Omicron varyantı ile onun mutasyona uğramış türü arasında aşıya karşı dayanıklılık konusunda büyük bir fark olmayacağını da dile getirdi. Peacock, “Birçok ülke, Omicron varyantı dalgasına yaklaştı ya da geçti. BA.2'nin yeni bir dalga yaratması beni çok şaşırtır. Bu mutasyon Delta-Omicron arasındaki fark gibi büyük bir fark yaratmaz” ifadesini kullandı.

BA.2 NERELERDE GÖRÜLDÜ?

Şimdiye kadar 426 enfeksiyon doğrulandı.

İngiltere’de en fazla teyit edilen vaka sayısının Londra’da (146) ve güney doğuda (97) olduğunu söyledi.

Dünyanın başka yerlerinde, 100’den fazla BA.2 vakası kaydeden ülkeler Hindistan (530), İsveç (181) ve Singapur’dur (127).

Şu ana kadar BA.2 varyantı dünya genelinde en az 43 ülkede bulunuyor. Hindistan, Danimarka ve İsveç'te yoğun olarak bu mutasyon bulunuyor. Covid-19 dalgasını atlattığına inanan Danimarka'da vaka sayılarının tekrar artışa geçmesine sebep olan varyant da Omicron BA.2. Öte yandan İngiltere'de de yetkililer Ocak ayının ilk 10 gününde 400 vaka tespit edildiğini duyurdu.

Omicron BA.2 mutasyonu Birleşik Krallık, Almanya, Belçika, İtalya, Fransa ile birlikte Asya, Avustralya ve Kuzey Amerika'da da tespit edildi.