Omicron En Asemptomatik Varyant

COVID-19'un Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki araştırmalar, varyantın diğerlerine göre çok daha yüksek "asemptomatik taşıyıcı" oranına sahip olduğunu gösterdi.

Güney Afrika'da gerçekleştirilen deneyden elde edilen bulgular, omicron taşıyıcılarında hastalığın yüksek oranda semptom göstermeden seyrettiği sonucunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, beta ve delta salgınlarında yüzde 2,6 olan ortalama asemptomatik taşıma oranının Omicron'da yüzde 16'ya yükseldiği tespit edildi.

Yayılım hızının temel nedenlerinden

Araştırmacılar, varyantın dünya çapında hızla yayılmasının temel nedenlerinden birisi olduğunu düşünüyor.

Cape Town Üniversitesi Desmond Tutu HIV Merkezi Direktörü Prof. Linda-Gail Bekker, "Bu ön çalışma bulguları, Omicron varyantının nasıl yayıldığına dair anlayışımıza katkıda bulunuyor ve asemptomatik bulaşma miktarı hakkında önemli ipuçları sağlıyor" dedi.