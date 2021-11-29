Omicron endişesi büyüyor, sınırlar yeniden kapanıyor

Güney Afrika’da tespit edilen yeni koronavirüs varyantı Omicron kısa sürede pek çok ülkede de görüldü.

Güney Afrika’da tespit edilen yeni koronavirüs varyantı Omicron kısa sürede pek çok ülkede de görüldü. İngiltere, Hollanda, Kanada, Danimarka, Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti ve İtalya Omicron varyantı ile enfekte olmuş vakaların görüldüğünü açıkladı.

Belçika Cuma günü Omicron vakasının ilk kez tespit edildiği Avrupa ülkesi olurken, Hollanda'da 13 yolcuda Omicron enfeksiyonu tespit edildi. Almanya’nın Münih kentindeki Pettenkofer Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, hafta sonu üç yolcuda virüsün tespit edildiği bildirildi. Hessen Eyaleti Sosyal İşler Bakanlığı da Güney Afrika'dan gelen bir kişide virüsün görüldüğünü duyurdu. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde ise Essen ve Düsseldorf'ta ilk şüpheli vakanın bulunduğu kaydedildi.

ABD ve Almanya'dan seyahat kısıtlaması

Bunun üzerine birçok ülke seyahat kısıtlamalarını sıkılaştırırken Almanya, 8 Güney Afrika ülkesinden girişleri ciddi şekilde kısıtladı. Namibya, Zimbabve, Botsvana, Mozambik, Esvatini, Malavi ve Lesotho Pazar gününden itibaren virüs varyantı bölgeleri olarak sınıflandırıldı. Havayolu şirketleri bu ülkelerden sadece Alman vatandaşlarının veya Almanya'da oturma izni olanların girişlerine izin veriyor. Ancak bu kişiler aşılanmış veya iyileşmiş bile olsalar iki hafta karantinada kalmak zorundalar.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) de Pazartesi gününden itibaren Güney Afrika ülkelerinden girişleri kısıtlayacak. Başkan Joe Biden, ABD'nin alacağı diğer önlemleri hakkında gün içinde açıklama yapacak.

Japonya sınırlarını kapatma kararı aldı

Japonya sınırlarını kapatıyor

Japonya bir süre önce gevşettiği sınır geçişlerini yeniden sıklaştırma kararı aldı. Başbakan Fumio Kişida Pazartesi günü, Covid-19‘un Omicron varyantı nedeniyle yabancıların ülkeye girişlerine izin verilmeyeceğini söyledi. Kişida gazetecilere yaptığı açıklamada, "30 Kasım'dan itibaren dünyanın dört bir yanından yabancıların (yeni) girişini yasaklayacağız" dedi.

Pandemi nedeniyle sınır tedbirlerini artıran Japonya, uzun bir süre denizaşırı ülkelerden girişleri tamamen durdurmuştu. Önlemler çerçevesinde ülkede oturma ve çalışma izni bulunan yabancıların da bir süre girişlerine izin verilmemişti. Kasım ayı başında önlemleri esnetme kararı alan hükümet turistler haricinde kısa süreli iş seyahati, yabancı öğrenciler ve vizesi olan yabancıların ülkeye girişlerine izin vermişti.

Japonya daha önce Omicron varyantının görüldüğü 9 güney Afrika ülkesinden gelecek olanların 10 gün boyunca hükümet tarafından belirlenen tesislerde karantinaya alınacağını açıklamıştı.

Japonya'da pandemi sürecinde 18 bin 300'den fazla insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Hükümet, sokağa çıkma yasağından kaçınırken aşılama programına hız verildi. Japon makamları şu an için halkın yüzde 76,5'inin tamamen aşılandığını açıkladı.

Güney Afrika’dan kısıtlama tepkisi

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Pazar gecesi yaptığı açıklamada bazı ülkelerin aldığı seyahat kısıtlamalarına tepki gösterdi. Kısıtlamaların haksız olduğunu söyleyen Ramaphosa, "Bu kısıtlamalar ülkemize ve kardeş devletlerimize karşı haksız bir ayrımcılıktır” dedi. Cyril, kısıtlamaların bu ülkelere daha fazla zarar vermemesi iç in alınan kararların yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

İngiltere G7’yi acil topluyor

İngiltere hükümetinden pazar akşamı yapılan açıklamada, mevcut gelişmeleri değerlendirmek üzere Pazartesi akşamı (bu akşam) G7 ülkelerinin sağlık bakanlarının katılacağı acil bir toplantı yapılması çağrısında bulundu. İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, ABD, Kanada ve Japonya’nın oluşturduğu G7’ye yıl sonuna kadar İngiltere liderlik yapıyor.

Alman virolog Drosten: Oldukça endişeliyim

Alman virolog Christian Drosten pazar akşamı kamu yayın kuruluşu ZDF televizyonunda yaptığı açıklamada, yeni varyant hakkında "oldukça endişeli" olduğunu söyledi, "Kimse bize şu anda neyle karşı karşıya bulunduğumuzu söyleyemez" diye konuştu.

Varyant hakkında henüz yeterli bilgi olmadığını kaydeden Drosten, hastalığın hafif geçtiğine ilişkin raporların, sadece 1000 civarında vakaya ait verilere göre düzenlendiğini söyledi. Klinik sonuçların beklenmesi gerektiğini ifade eden virolog Drosten, şu anda elde edilen bilgilere göre yeni varyantın gençlerde daha fazla görüldüğü ve daha önce hastalığı atlatanlara da bulaştığını söyledi. Drosten, ilk kez bağışıklıktan kaçan bir varyantın ortaya çıkmış olabileceğinden endişe ettiğini aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yunan alfabesinde bir harf olan Omicron ile adlandırılan varyantı "endişe verici" olarak sınıflandırdı. Avrupa Bulaşıcı Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) de varyantın Avrupa Birliği içinde yayılma riskinin "yüksek ile çok yüksek" arasında olduğunu açıkladı.