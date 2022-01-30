Omicron engel dinlemiyor

İsrail'de koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi görenlerin sayısı yeniden binin üzerine çıktı. Çin'de “sıfır Covid” politikasına karşın salgın engellenemiyor. Türkiye'de ise vaka sayısında yeni bir rekor kırıldı.

Koronavirüsün en bulaşıcı varyantı olduğu açıklanan Omicron tüm dünyada yayılmayı sürdürüyor. İsrail'de 1,5 yılın ardından ilk kez hastanede tedavi gören ağır koronavirüs hastalarının sayısının bini aştığı bildirildi. İsrail Sağlık Bakanlığı, cumartesi günü yaptığı açıklamada hastalığı ağır geçiren 1010 Covid-19 hastasının çeşitli hastanelerde tedavi altında olduğunu duyurdu. İsrail'de hastanede tedavi gören koronavirüs hastalarının sayısı 2021'in ocak ayında 1200 ağır hasta ile rekor seviyeye ulaşmıştı. Ülkedeki hastanelerin grip hastalarının sayısındaki artış nedeniyle de yük altında olduğu bildirildi.

Ancak dördüncü doz aşılamaya başlanan ülkede Omicron dalgasının geride kalmış olabileceğine dair işaretler olduğu da belirtiliyor. Ülkede cuma günü 53 bin yeni koronavirüs vakası kayıtlara geçti. Bir hafta önce bu sayı pandemi başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak 85 bine yükselmişti. İsrail medyasında koronavirüsün Omicron varyantına bağlı pandemi dalgasının zirvesinin geride kaldığı yorumları yapılmaya başlandı.

Pekin'de 20 yeni vaka

Öte yandan Kış Olimpiuyat Oyunları'na hazırlanan Çin'in başkenti Pekin'de de koronavirüs vaka sayısı artışa geçti. "Sıfır Covid" politikası uygulanan başkentte 20 yeni koronavirüs vakasının kayıtlara geçtiği ve bunun son 1,5 yıldaki en yüksek sayı olduğu bildirildi. Çinli yetkililer, koronavirüsün yayılmasını engellemek için Pekin'de haftalardır karantina önlemleri uyguluyordu. En fazla vakanın tespit edildiği Fengtai bölgesinde iki milyon kişinin test edilmesinin planlandığı kitlesel testlerin uygulanmaya başlandığı belirtiliyor. Çin genelinde son 24 saat içinde 54 yeni koronavirüs vakası kayıtlara geçti.

90'dan fazla ülkeden 3 binden fazla sporcunun yarışacağı Pekin 2022 Kış Olimpiyatları 4-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.

Türkiye: 94 bin vaka ile rekor

Türkiye'de ise son 24 saat içerisinde vaka sayısı 95 bine yaklaşarak yeni bir rekor kırdı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, son 24 saat içinde 94 bin 783 yeni vaka sayısı kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, "Omicron varyantı kaynaklı artış umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı" dedi.

İran'da 30 milletvekili karantinada

İran'da ise 30 milletvekiline Omicron varyantının bulaştığı ve milletvekillerinin karantinaya alındığı bildirildi. Milletvekili Abolfasl Abutorabi'nin verdiği bilgilere göre, olası bir enfeksiyon zincirini engellemek için 290 milletvekilinin tümünün teste tabi tutulacağını açıkladı. İran'da parlamento milletvekillerinin koronavirüs önlemlerine uymaması nedeniyle son aylarda birçok kez eleştirilmişti. 84 milyon nüfuslu ülkede iki doz aşı uygulanmış olan vatandaşların oranı yüzde 60'ı geçerken 16 milyon kişiye de hatırlatma dozu uygulandığı bildirildi.