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Omicron kabusu sürüyor: Delta’dan daha kolay bulaşıyor

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Tüm dünyayı etkisi altına alan Omicron kabusu sürüyor. İngiltere, Almanya, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinin ardından bir kötü haber de ABD’den geldi.
Omicron kabusu sürüyor: Delta’dan daha kolay bulaşıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Omicron kabusu sürüyor. İngiltere, Almanya, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinin ardından bir kötü haber de ABD’den geldi. En son ABD’nin California eyaletinde bir kişide Omicron varyantına rastlandı. Karantinaya alınan hastanın aşılarının tam olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Birleşik Arap Emirliklerinde (BAE) de 1 kişide corona virüsünün yeni mutasyon türü Omicron’a rastlandığı açıklandı. Güney Afrika’da da resmi açıklamalara göre, son iki haftada vaka sayılarında yüzde 403 gibi bir oranda artış yaşandı.

Uzmanlar ABD de dahil olmak üzere 20'yi aşkın ülkede yeni varyantın, ilk vakalarını tespit etmesiyle dünyada hızla baskın tür haline geldiğini söyledi.

ÖLÜM RİSKİ 10 KAT FAZLA

Fransa’dan bugün yapılan açıklamada, Omicron vakalarında aşı olmayan kişilerin yoğun bakıma kaldırılma ve ölüm riskinin aşı olanlara oranla 10 kat fazla olduğu belirtildi. Fransa hükümeti gelecek günlerde ek, destekleyici doz aşıların da devreye girebileceği bilgisi paylaştı.

Omicron varyantının etkisine ilişkin korkular, ABD’de ilk vakanın bildirilmesinin ardından  yükselişe geçerken, Japonya Merkez Bankası, ülkelerin arka arkaya verdiği önlem kararlarının ekonomiye acı bir yansıması olabileceği konusunda uyardı.

Japonya ve Avustralya’daki önemli hisse senedi endeksleri, yatırımcıların ilk ABD vakasına tepki vermesi ve enflasyonla ilgili endişelerin artmasıyla Wall Street’in yüzde 1’den fazla düşmesine neden oldu ve endişeleri artırdı.

MERKEZ BANKASI UYARDI

Japonya Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Hitoshi Suzuki, Omicron varyantının yayılmasının tüketime zarar vermesi veya arz darboğazlarının devam etmesi durumunda Japonya’nın ekonomik toparlanmasının beklentileri karşılayamayabileceğini söyledi.

Suzuki, “Tedarik kısıtlamalarının etkisi beklenenden daha büyür veya daha uzun sürerse, ekonomik büyümenin gelecek yıl beklentilerin altında kalma riski var” dedi. Bir başka ülke Filipinler Merkez Bankası Başkanı ise daha iyimser bir tonda konuştu.

VAKALAR ÇOĞUNLUKLA HAFİF GEÇİYOR

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Omicron varyantıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Reuters’a konuşan ve ismi açıklanmayan bir DSÖ yetkilisi, Omicron vakalarının çoğunlukla ‘hafif seyrettiğini’ aşının etkisi üzerinde de herhangi bir olumsuz kanıt bulunmadığını vurguladı.

DSÖ yetkilisi, bugüne kadar ortaya çıkan verilere bakıldığında, Omicron’un tam aşılı kişilerde bile enfeksiyon hızının Delta’ya oranla daha etkili olduğunu ortaya çıkardı. DSÖ yetkilisi, Omicron varyantının Delta’ya oranla bulaştırıcılığının daha yüksek olduğunu dikkat çekti. Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı Dr Angelique Coetzee, Omicron ile enfekte olan hastalarının Delta ile enfekte olanlardan farklı ve daha az şiddetli semptomlar bildirdiğini söyledi.

Anonim olarak konuşan yetkili, Reuters’e verdiği demeçte, mevcut aşıların Omicron varyantına karşı hastaneye yatışları ve ölümleri önlemede daha az etkili olacağına dair bir işaret olmadığını söyledi.

SEYAHAT KISITLAMALARI

DSÖ, 28 Kasım itibariyle yaklaşık 56 ülkenin Omicron’a karşı korunmak için seyahat önlemleri uygulamaya başladığını duyurdu. Son haber de Güney Kore’den geldi. Güney Kore tarafından yapılan açıklamada, tam aşılı gelen yolcular için karantina zorunluluğunun iki haftaya çıkarıldığını duyurdu. Öte yandan, ülkede beş Omicron vakası olduğu belirlendi. Benzer bir adım da Endonezya’dan geldi. ABD, sekiz Güney Afrika ülkesi ile karşılıklı uçuşları askıya aldı.

Avrupa Birliği de Omicron varyantına karşı uyardı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen düzenlediği basın toplantısında, “En kötüsüne hazırlanın, en iyisini umut edin” ifadelerinde bulunurken, Omicron ile mücadeleyi ‘zamana karşı bir yarış’ olarak niteledi

DSÖ, zengin ülkelerin bunun yerine aşı oranları düşük olduğu sürece varyantların ortaya çıkma olasılığının yüksek olduğu daha fakir ülkelerdeki savunmasız insanlarla daha fazla aşı paylaşılması gerektiğini söylese de, İngiltere ve ABD yeni varyanta karşı destekleyici aşıları devreye soktu.

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