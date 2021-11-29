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Omicron Karantinasından Kaçan Çift Havalimanında Yakalandı

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Hollanda polisi, Omicron varyantına saptanan kişilerin tutulduğu karantina otelinden bir çiftin kaçtığını ve uçağa binmek üzereyken yakalanarak tutuklandıklarını açıkladı.
Omicron Karantinasından Kaçan Çift Havalimanında Yakalandı

Tüm dünyayı alarma geçiren Omicron varyantı ile ilgili bir haber de Hollanda’dan geldi. Hollanda polisi, karantina altında tutulan bir çiftin, otelden kaçtığını ve uçağa binmek üzereyken tutuklandığını açıkladı.

Polis, Hollandalı çiftin, Güney Afrika’dan gelen Covid-19 pozitif yolcuların karantinaya alındığı bir otelden kaçtıktan sonra Schiphol Havalimanı’nda tutuklandığını söyledi.

Marechaussee polis teşkilatı Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Tutuklamalar uçak havalanmak üzereyken gerçekleşti” diyerek, ikilinin halk sağlığı makamına teslim edildiğini de sözlerine ekledi.

DÜNYADA ALARM VERİLDİ

Öte yandan, dünyada Omicron varyantı alarmı sürüyor. En son, Fransa Sağlık Bakanlığı, hükümetin yayılmasını kontrol altına almak için kısıtlamaları sıkılaştıracağını açıklamasının ardından ülke genelinde sekiz olası Omicron Covid-19 varyantı vakası tespit ettiğini söyledi. Ardından Kanada da ülkelerinde iki Omicron varyantı tespit edildiğini doğruladı.

Uzmanlar, Omicron varyantının diğer varyantlara kıyaslar potansiyel olarak daha bulaşıcı olduğunu bildirirken, yeni varyantla ilgili yeterli araştırmalar bulunmuyor.

Dünya Sağlık Örgütü de bugün yaptığı açıklamada, Omicron varyantının eşi görülmemiş bir mutasyon olduğunu belirtirken, bağışıklık üzerindeki etkisiyle ilgili önemli belirsizliklerin olduğunu söyledi. DSÖ, “Omicron'un küresel seviyede daha fazla yayılması potansiyeli yüksek” uyarısı yaptı.

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