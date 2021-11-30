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Omicron mutasyonu Japonya'ya ulaştı

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Kyodo haber ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Japonya'da ilk Omicron mutasyonu tespit edildi.
Omicron mutasyonu Japonya'ya ulaştı

Kyodo haber ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Japonya'da ilk Omicron mutasyonu tespit edildi.

Japonya'da koronavirüsün yeni mutasyonu olan Omicron mutasyonu ilk kez tespit edildi.

Böylece mutasyon tespit edilen ülke sayısı 13'e yükseldi.

Omicron mutasyonu şu ana kadar Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka, Avusturalya, İspanya ve Japonya'da tespit edildi.

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