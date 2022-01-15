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SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Omicron, şirket çalışanlarını evden çalışmaya zorluyor

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Toplu çalışılan mekanlarda koronavirüs salgının yeni varyantı Omicron'un yayılma hızı daha yüksek olduğu için şirketler çalışanlarını evlerine gönderiyor.
Omicron, şirket çalışanlarını evden çalışmaya zorluyor

Koronavirüs salgını ilk çıktığı zaman şirketler çalışanlarını evlerine göndermiş, evden çalışma sistemine geçilmişti. Vakalar azalınca evlerinden işlerine dönen çalışanlar bu kez de Omicron varyantı nedeni ile tekrar evlerine gönderildi.

BANKACILIK VE SİGORTACILIK SEKTÖRÜ EVDEN ÇALIŞTI

Bankacılık, telekomünikasyon, sigortacılık, medya, yayıncılık ve iletişim bir çok sektör, artan vakalardan ötürü uzaktan çalışmaya başladı.

Koronavirüste yeni varyant "Omicron" gündelik ve çalışma hayatına etki etmeye başladı. Günlük vakalarının 70 bine yaklaşması sebebiyle Türkiye'de bazı sektörlerde evden veya hibrit çalışmaya geçildi.

ESNEK İŞ YAPMA KOŞULLARI GELİŞTİ

Salgının başlamasıyla uzaktan çalışma modeline geçen bankalar bu modeli benimseyerek çalışanları için esnek iş yapma koşulları geliştirdi. Şube ve genel müdürlüklerde hem uzaktan hem yerinde çalışma modeli kalıcı hale getirildi.

İlgili birimlerdeki personelin yüzde 50'si uzaktan çalışma sistemine geri döndü. İstanbul dışı şubelerde de bu oran yüzde 25'e yaklaştı.

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