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SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

Omicron: T.C. Sağlık Bakanı Koca, kalabalık illerdeki yeni vakaların yüzde 10’undan fazlasının Omicron olduğunu açıkladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kalabalık illerdeki yeni Covid-19 vakalarında Omicron varyantı oranının yüzde 10'u geçtiğini söyledi.
Omicron: T.C. Sağlık Bakanı Koca, kalabalık illerdeki yeni vakaların yüzde 10’undan fazlasının Omicron olduğunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kalabalık illerdeki yeni Covid-19 vakalarında Omicron varyantı oranının yüzde 10'u geçtiğini söyledi.

Koca hangi illerin "kalabalık il" sınıfında olduğunu ve Türkiye genelindeki Omicron oranını ise paylaşmadı.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Bakan Koca, Omicron nedeniyle ek bir kişisel tedbir gerekmediğini ifade etti ve ekledi:

"Maske, sosyal mesafe ve aşıyla hayatımıza devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi kalabalık yerlerden ve havalandırması kısıtlı ortamlardan uzak duracağız."

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