  • BIST 1.969,49
  • Altın 795.85832
  • Dolar 13.5181
  • Euro 15.2593
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -8 °C
SON DAKİKABilim İnsanlarından Covid-19’a Yakalanıp Koku Kaybı Yaşayanlara Uyarı

Omicron tespit edilen her 3 kişiden 2'si önceden COVID-19'a yakalandığını söylüyor

» »
Yakın zamanda Omicron varyantı görülen kişilerin üçte ikisi, daha önce COVID-19'a yakalandığını belirtiyor.
Omicron tespit edilen her 3 kişiden 2'si önceden COVID-19'a yakalandığını söylüyor

Yakın zamanda Omicron varyantı görülen kişilerin üçte ikisi, daha önce COVID-19'a yakalandığını belirtiyor.

BBC'nin haberine göre, İngiltere'de binlerce gönüllüye COVID-19 testi yapılan büyük ve devam eden bir çalışma olan React'ten elde edilen bulgular, Omicron varyantı görülen her 3 kişiden 2'sinin daha önce koronavirüse yakalandığını gösteriyor.

Bunlardan kaç tanesinin yeniden enfekte olduğunu saptayabilmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu ifade edilen araştırmanın sonuçları, COVID-19'a tekrar yakalanma olasılığı daha yüksek görünen grupları ortaya koyuyor.

"Enfeksiyonlar yavaşladı ancak çocuklar ve gençler arasında yayın kaldı"

React bulguları, COVID-19 enfeksiyonlarının son zamanlarda yavaşladığını ancak özellikle çocuklar ve gençler arasında yaygın kaldığını gösteriyor.

 

Koronavirüsün varyant yolculuğu: Omicron salgını nereye getirdi?

 

React Program Direktörü Imperial College London'dan Prof. Dr. Paul Elliott şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çocuklar arasında hızla artan bir yaygınlık var, şimdi okul döneminin başlamasının ardından daha fazla yaygınlaşıyor ve aralık ayına kıyasla 65 yaş üstü yaşlı insanlarda da yaygınlık arttı. Bu da hastaneye yatışların artmasına neden olabilir. Bu nedenle durumu yakından izlemeye devam etmemiz hayati önem taşıyor." 

Salgının başından beri görülen en yüksek oran

2 milyondan fazla kişiye test uygulanan çalışmanın 2022'nin ilk iki haftasını kapsayan son bulguları, gönüllülerden gönderilen yaklaşık 100 bin PCR testine dayanıyor.

 

Omicron son dalga mı olacak?

 

Bu testlerde çoğunluğu Omicron varyantı olmak üzere yaklaşık 4 bininin pozitif çıktığı ve bunun salgının başından bu yana görülen en yüksek oran olduğu belirtildi.

"PCR testleri eski virüs izlerini yakalıyor olabilir"

Testi pozitif çıkan gönüllülerden kaçının aşılarının tam olarak yapıldığının henüz belli olmadığı kaydedildi. Bazı durumlarda ise PCR testlerinin eski virüs izlerini yakalıyor olabileceği ifade edildi.

Diğer tahminler, her 10 Omicron vakasından birinin yeniden enfeksiyon olduğunu öne sürüyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taşkent sakini 70 yaşındaki Behiç Özman hayatını kaybetti26 Ocak 2022 Çarşamba 10:54
  •  Lefkoşa’da Başbakanlık kavşağı yeniden düzenlendi26 Ocak 2022 Çarşamba 10:52
  • Bugün karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor26 Ocak 2022 Çarşamba 10:38
  • THY’den uçuş uyarısı: Seferleri önceden kontrol edin26 Ocak 2022 Çarşamba 10:33
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?26 Ocak 2022 Çarşamba 10:25
  • Partiler, yetkili organlarında seçim sonuçlarını değerlendiriyor26 Ocak 2022 Çarşamba 09:54
  • "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin KKTC'de özel gösterimi gerçekleştirildi26 Ocak 2022 Çarşamba 09:52
  • Hava bugün nasıl olacak?26 Ocak 2022 Çarşamba 09:41
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!26 Ocak 2022 Çarşamba 09:36
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? 26 Ocak 202226 Ocak 2022 Çarşamba 09:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti