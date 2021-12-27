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Omicron Varyantı Bulaştığından Şüphelenenlere Uyarı: İlk Bu Belirtiye Bakın

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Dünya genelinde endişe yaratan Omicron varyantıyla ilgili uzmanlardan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Omicron Varyantı Bulaştığından Şüphelenenlere Uyarı: İlk Bu Belirtiye Bakın

Corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan türü olarak bilinen Omicron varyantıyla ilgili uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı geldi.

Corona virüsünün önceki varyantlarında bilinen semptomlarından ziyade Omicron varyantının daha farklı belirtileri olduğuna dikkat çeken uzmanlar yeni bir belirtiye dikkat çekti.

Omicron varyantında yüzde 89 oranında karşılaşılan yeni semptomun belirleyici olduğunu belirten uzmanlar, “Omicron varyantı soğuk algınlığına daha çok benziyor” yorumunu yaptı.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Star ise, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin verilerine göre Omicron varyantında kuru öksürük, boğazda gıcık ve kaşıntının öne çıkan semptomlar olduğuna dikkat çekti. Gazete özellikle boğazda gıcık ve kaşıntıya dikkat edilmesi gerektiğini yazdı.

Öte yandan halsizlik, burun akıntısı ve hapşırma gibi belirtilerin de olduğu fakat bunların diğerlerine göre daha hafif geçtiği belirtildi.

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