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Omicron varyantı, çocukları tehdit ediyor

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Hindistan'da yapılan yeni bir çalışma, corona virüsünün Omicron varyantının çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olduğunu ortaya çıkardı.
Omicron varyantı, çocukları tehdit ediyor

JAMA Pediatrics’te 15 Nisan 2022’de yayınlanan çalışma, Omicron varyantı ile çocuk ve gençlerdeki üst solunum yolu enfeksiyonu oluşumu arasında güçlü bir bağlantı buldu. Çalışma, küçük çocukların küçük ve nispeten daraltılabilir hava yolları nedeniyle üst solunum yolu enfeksiyonuna karşı özellikle savunmasız olduğunu söylüyor.

Corona virüsünün Omicron varyantı, yaklaşık Aralık 2021’de başlayarak dünya çapında üçüncü bir Covid dalgasına neden oldu. Varyant tüm dünyaya yayılarak, Delta varyantının yerini aldı. Varyantın en önemli özelliği ise çok daha bulaşıcı olması ve solunum yollarında ilerleme konusunda agresif olmadığı için daha az ciddi sorunlar yaratması.

SOLUNUM ENFEKSİYONU SORUNU YAŞAYAN ÇOCUKLAR ARTTI

Ancak yeni bir çalışma, Omicron nedeniyle çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyon oranının arttığını buldu. Çalışma, SARS-CoV-2 ve üst solunum yolu enfeksiyonu ile hastaneye kaldırılan çocukların beşte birinden fazlasının ciddi hastalık geliştirdiğini ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, şiddetli üst solunum yolu enfeksiyonu olan çocukların hızlı başlangıçlı üst solunum yolu tıkanıklığı nedeniyle kalp durması riski altında oldukları konusunda uyardı.

Şu anda Hindistan’da Covid vakalarında hızlı bir artış görülürken bu vakaların büyük çoğunluğunun çocuklardan oluşması dikkat çekti.

ÇOUKLARDA COVID BELİRTİLERİ NELER?

Sağlık uzmanları, çocuklarda Covid’in ilk belirtilerinden birinin kusma olduğunu, ardından yüksek dereceli ateş ve ishal olduğunu söylüyor. Daha büyük çocuklarda baş ağrısının görüldüğü de belirtiliyor.

Madhukar Rainbow Çocuk Hastanesi pediatri danışmanı Dr Anamika Dubey ise, Covid durumunda çocuklarda akciğer tutulumunun son derece nadir olduğunu söyledi. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nden elde edilen veriler, bir çocuğun Covid nedeniyle hastaneye kaldırılma riskinin 14.085’te 1 olduğunu ve ciddi semptomlar geliştirme riskinin 10 milyonda 1 olduğunu gösteriyor.

Yine de artan Covid vakalarına ve Omicron varyantının çocuklarda solunum yollarını tehdit etmesine karşın; doktorlar ebeveynleri uyarıyor. Ebeveynlerin özellikle sığ nefes alma veya hızlı nefes alma gibi nefes almada zorluk, dudaklarda veya yüzde renk değişikliği, göğüs ağrısı ve rahatsızlık, etkileşim eksikliği ve orta derecede hastalık gibi uyarı işaretlerine dikkat etmeleri isteniyor.

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