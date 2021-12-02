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Omicron varyantı Paris’te tespit edildi

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İlk olarak Güney Afrika’da kayıtlara geçen Covid-19’un Omicron varyantı ile ilgili bir açıklama Fransa’dan geldi…
Omicron varyantı Paris’te tespit edildi

İlk olarak Güney Afrika’da kayıtlara geçen Covid-19’un Omicron varyantı ile ilgili bir açıklama Fransa’dan geldi…

BFM TV, Fransa’nın başkenti Paris’te yerel sağlık yetkililerine dayandırdığı haberde şehirde yeni varyantın tespit edildiğini duyurdu. Hastanın yakın bir zamanda Nijerya’dan geldiği de belirtildi.

Güney Afrika ve bölge ülkelerde tespit edildikten sonra büyük bir panik yaratan Omicron varyantı geçen hafta Dünya Sağlık Örgütü tarafından “çok yüksek risk” olarak tanımlanmıştı.

Corona virüsünün en çok mutasyona uğramış versiyonu olan Omicron varyantına karşı aşı ve ilaçların ne kadar koruma sağladığı henüz bilinmiyor.

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