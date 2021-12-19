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Omicron varyantı: Üçüncü aşı hastalığı şiddetli geçirmeyi 'en az yüzde 80 oranında engelliyor'

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Covid-19 hatırlatma aşısının Omicron varyantı üzerindeki etkisi üzerine yapılan bir ön araştırmanın sonuçları açıklandı.
Omicron varyantı: Üçüncü aşı hastalığı şiddetli geçirmeyi 'en az yüzde 80 oranında engelliyor'

İngiltere'de bilim insanlarının elde ettiği ön verilere göre, üçüncü aşı, hastalığı şiddetli geçirmeyi "yüzde 85 oranında engelleyebilir."

Bu oran, diğer varyantlar üzerinde aşının sağladığı orandan bir miktar daha az.

Ancak bilim insanları, bu düşüşe karşın, hatırlatma aşısının insanların hastanelere yatışı üzerinde önleyici etkisini de gösterdiğini açıklıyor.

Imperial College London üniversite hastanesi tarafından yapılan araştırma, Omicron hakkındaki sınırlı bilgilere dayanıyor.

 

Bilim insanları halen Omicron varyantı ile hastalığın nasıl bir seyir izleyebileceğini belirlemeye çalışıyor.

Mevcut aşılar, aşırı mutasyona uğramış olan Omicron'a göre tasarlanmadı. Bu nedenle erken sonuçlar bu varyanta karşı aşı etkinliğinin azalacağını gösteriyor.

Pfizer/Biontech hatırlatma aşısının etkinliğinin yüzde 80 ila 85,9 arasında kalacağı değerlendiriliyor.

Bu oran Delta varyantında yüzde 97 oranındaydı.

Ancak aşının yanında T hücreleri gibi vücudun doğal savunma mekanizması da önemli bir faktör. Yapılan modelleme, bu mekanizmanın Omicron karşısında nasıl etki yapabileceğini değerlendiremiyor.

Araştırmayı yapan ekipten Profesör Azra Ghani, "Bilinmeyen şey, diğer varyantlara kıyasla Omicron varyantının hastalığın ağırlaşması üzerindeki etkisi" diyor.

Bunun belirlenmesinin birkaç hafta daha sürebileceğini söyleyen Ghani, hükümetlerin olası sonuçlara karşın farklı planlar ortaya koyması gerektiği uyarısını yapıyor.

'Sonuçlar bir ay sonra netleşir'

İngiltere'de aşılama faaliyetlerinde çalışmış olan isimlerden Doktor Clive Dix ise araştırmanın sonuçları için temkinli olunması gerektiğinin altını çiziyor:

"Sonuçlara ancak, üçüncü aşılardan bir ay sonra elde edilecek hastane, yoğun bakım verileri sonrası güvenilebilir. Dünyanın bugünü ve geleceği için aşı olmak zorunda olduğumuz bir gerçek."

Hastalığa yeniden yakalanma riski Omicron'da 5,4 kat daha fazla

Öte yandan Imperial College London'daki başka bir araştırma, hastalığa yeniden yakalanma riskinin Omicron varyantında Delta'dan 5,4 kat daha fazla olduğunu ve Omicron'un Delta'dan daha hafif geçmeyebileceğini öngördü.

Araştırmada Covid-19'u geçirmiş olmanın Omicron'a karşı yüzde 19, iki doz aşı olmuş olmanın da yüzde 20 koruma sağlayabileceği belirtildi.

İngiltere'de Cuma günü son 24 saatte 93,045 vaka ile üst üste üçüncü gün rekor sayıda Covid vakası tespit edildi, 111 kişi hayatını kaybetti. Ülkede Omicron varyantı sayısı 14 bin 909'a ulaştı.

Hükümet hafta sonu vaka artışları nedeniyle acil toplantı yapacak.

Pfizer ise Cuma günü pandeminin 2023'e sarkabileceğini açıkladı ve 2 ila 16 yaş arası çocuklar için üç dozluk bir aşı programı geliştirme üzerinde çalıştığını duyurdu.

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