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Omicron Varyantının Görüntüsü Yayımlandı

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Omicron Varyantının Görüntüsü Yayımlandı
Omicron Varyantının Görüntüsü Yayımlandı

Hong Kong Üniversitesi, koronavirüsün Omicron varyantının elektron mikroskobuyla elde edilen görüntüsünü paylaştı.

Koronavirüsün Omicron varyantı, dünya gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor.

Birçok ülkede görülen varyant, yüksek yayılma potansiyeliyle endişe oluşturuyor.

Hong Kong Üniversitesi Li Ka Shing Tıp Fakültesi, bu varyantın görüntüsünü elektron mikroskobuyla yakaladı.

Paylaşılan görüntüde enfekte olmuş hücre yer aldı.

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