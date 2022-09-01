Omicron varyantının ilk belirtileri değişti: Covid-19 bulaşanlara uyarı

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron varyantının ilk belirtilerinin değiştiği açıklandı.

Bilim insanları 2019’un sonundan beri bütün dünyaya korku salan corona virüsü salgınıyla ilgili yeni açıklamalar yaptı… İngiliz medyasında yer alan haberlerde, Covid-19’un öne çıkan belirtilerinin değiştiğine dair araştırmalar yayınlandı.

Araştırmalarda, Covid-19’un ilk dönemlerinde görülen tat-koku kaybı, nefes darlığı, beyin sisi gibi belirtilerin artık görülmediği belirtilirken, son 3 yıl içinde Covid-19’un belirtilerinde kayda değer bir değişimin olduğuna da vurgu yapıldı.

Şu an en çok bulaşan ve dominant varyant haline gelen Omicron BA.5’in belirtilerinin orijinal virüse oranla çok farklı olduğu belirtilirken en baskın belirtiler ise oranlarıyla sıralandı.

HER 100 KİŞİDEN 53’ÜNDE GÖRÜLÜYOR

Bilim insanlarına dayandırılan haberde, boğaz ağrısının en baskın belirti olduğu ve Omicron varyantı bulaşan kişilerin yüzde 53’ünde tespit edildiği açıklandı. Boğaz ağrısının Delta varyantı bulaşan kişilerin sadece yüzde 34’ünde görüldüğü de kayıtlara geçti.

Omicron varyantının bir diğer baskın belirtisi ise baş ağrısı oldu. Omicron’un sebep olduğu baş ağrısının çok keskin olduğu ve kafanın iki tarafında oluştuğuna dikkat çekilirken, “Bu ağrılar 3 günden uzun sürebiliyor” denildi.

KULUÇKA SÜRESİ DE KISALDI

Omicron bulaşan hastalarda yaygın olarak görülen iki belirtinin ise burunda tıkanıklık ve kuru öksürük olduğu da duyuruldu. Bu belirtilerin ardından gelen en yaygın Omicron belirtileri ise sırasıyla burun akıntısı, balgamlı öksürük, ses kısıklığı, kas ağrısı, halsizlik, yüksek ateş, mide bulantısı olarak görülüyor.

Öte yandan corona virüsünün Omicron varyantıyla birlikte kuluçka süresinin de kısaldığı kaydedildi. 2019’da Wuhan’da tespit edilen Covid-19 virüsünde kuluçka süresinin 5.2 olduğu belirtilirken Omicron varyantında ise bunun 3.42 güne düştüğü belirtildi.