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SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Omicron Varyantının Yeni Belirtisi Ortaya Çıktı: Gri, Mavi Ya Da Sarıysa Hemen Test Olun

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Dünya çapında 5.6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü, mutasyona uğrayarak uluslararası kamuoyunda endişe yaratmaya devam ederken, Omicron varyantıyla ilgili dikkat çekici bir uyarı geldi.
Omicron Varyantının Yeni Belirtisi Ortaya Çıktı: Gri, Mavi Ya Da Sarıysa Hemen Test Olun

Omicron varyantı, corona virüsü salgınında sıklıkla kamuoyunun karşısına çıkan nefes darlığı, halsizlik, öksürük gibi semptomların yanı sıra yeni belirtiler de göstermeye başladı…

ABD’nin önde gelen sağlık kurumlarından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, corona virüsünün birçok belirtisi olduğunu duyururken, salgının önlenemediği Hindistan’dan dikkat çekici bir haber geldi. 41 milyondan fazla vakanın olduğu ve 400 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Hindistan’ın önde gelen medya kuruluşlarından APB News, Omicron varyantının yeni belirtisinin tırnaklarda görülebildiğini öne sürdü.

Medya kuruluşu tırnak köklerinin mavi, mor ya da gri olması durumunda insanların corona virüsüne yakalanmış olabileceğine dikkat çekti. Tırnaklardaki bu renk değişiminin kandaki oksijen seviyesiyle ilgili olduğu belirtilirken, “Eğer tırnaklarınızda olağandışı bir renk değişimi varsa bu acil durum işaretidir. Hemen doktora gidin ya da test olun” denildi.

El ve ayak tırnaklarının sarı renge dönüşmesinin de oksijen eksikliğinden kaynaklanabileceğini hatırlatan medya kuruluşu, “Bu semptomlar ortaya çıktıysa bir an önce test olmakta fayda var” denildi.

Okurlarını bilgilendiren ABP News, boğaz ağrısı ve nefes almada sorun yaşayanların da Covid-19 testi olması gerektiğinin altını çizerken, sürekli yorgun hissedenlerin de Omicron’a yakalanmış olabileceğini duyurdu.

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