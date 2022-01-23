Omicron'a Karşı Süper Bağışıklık Umudu: Antikor Seviyesinde Yüzde Bin Artış

ABD’de yeni bir araştırma, aşı olduktan sonra Covid-19’a yakalanan insanların antikorlarının çeşitlendiğini ve sonraki enfeksiyonlara karşı çok güçlü bir şekilde korunduğunu gösterdi.

Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nde Delta dalgası sırasında yürütülen yakın tarihli bir çalışmanın arkasındaki araştırmacılar, bu çift katlı korumayı "süper bağışıklık" olarak tanımladı.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) verileriyle desteklenen bulguları hem aşılı hem de önceden Covid-19’a yakalanan kişilerin bağışıklık savunmasının diğerlerine göre çok daha gelişmiş olduğunu gösterdi.

TAM AŞILI OLMANIN ÖNEMİ

Bununla birlikte konuya ilişkin CNN’e açıklama yapan Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi'nden Dr. Robert Murphy, süper bağışıklığı edinmek için tam aşılı olmanın önemine vurgu yaptı:

“Süper bağışıklık, aşılama temeli olmadan çalışmaz. Tek başına doğal bir enfeksiyon, şiddetli hastalık ve uzun süreli Covid-19 risklerinin ötesinde bir şey sağlamayacaktır."

YÜZDE BİN ORANINDA DAHA ETKİLİ ANTİKOR SEVİYESİ

Çalışmada ayrıca, Delta varyantı dalgası sırasında aşı olduğu halde Covid-19’a yakalanan kişilerin, ikinci bir Pfizer/BioNTech aşına kıyasla yüzde 1000’e kadar daha etkili seviyelerde antikorlar üretti.

Oregon çalışmasının ortak yazarı Fikadu Tafesse, “Sadece antikorların seviyesi yüksek değil, aynı zamanda farklı varyantları çapraz bir şekilde nötralize etme yeteneği de oldukça yüksek. Bağışıklık sisteminizi aynı virüsün birden fazla çeşidine maruz bırakarak esasen vücudunuza corona virüsün alabileceği birçok formu gösteriyorsunuz” diye konuştu.

Mikrobiyoloji ve immünoloji yardımcı doçenti Tafesse, "Aşılar corona virüsün orijinal versiyonuna göre tasarlandı. Ancak Delta veya Omicron’a yakalandığında, bu antikor çeşitliliği ek bir koruma düzeyi sağlıyor” dedi.

AŞILAR VE COVİD-19 ENFEKSİYONU BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Araştırmacılar, insanların Covid-19’a bağlı olarak yorgunluk ve vücut ağrılarıyla mücadele ederken T hücreleri ve hafıza B hücrelerinin çok çalıştığını söyledi. Bu hücreler, bağışıklık sisteminde sırasıyla enfekte hücrelere saldırmaktan ve daha fazla antikor yapmaktan sorumlu olarak görev yapıyor. Bu şekilde vücudun corona virüsle bir sonraki karşılaşması için daha güçlü bir savunma oluşturuluyor.

Aşılar ise corona virüsün insan hücrelerine sızmak için kullandığı silah olan başak proteinine karşı bağışıklık sistemini eğiterek çalışıyor. Ancak Omicron ile, tek bir proteine ​​özgü bir bağışıklık tepkisinin insanları her zaman Covid-19’un bulaşmasını engellemeyeceği görüldü.

Diğer taraftan bilim insanları, süper bağışıklığın Omicron'a karşı nasıl dayandığını anlamak için henüz veri toplamadı, ancak Tafesse bu konuda iyimser olduğunu söyledi:

"Tam aşılı olduğu halde Covid-19’a yakalanan bireylerin Omicron'a karşı yüksek düzeyde korumaya sahip olacağını düşünüyoruz.”

OMİCRON PANDEMİNİN SONUNU GETİRİR Mİ?

Öte yandan, Dünya Ekonomik Forumu tarafından yakın zamanda düzenlenen bir panelde Dr. Anthony Fauci, Omicron'un pandemiyi sona erdirip erdiremeyeceği sorusuna ilişkin, corona virüsün mutasyona uğrama potansiyeli göz önüne alındığında yanıtlanmasının zor olduğunu söyledi.

Omicron'dan sonra Covid-19’un endemik olup olmayacağı sorulduğunda Tafesse, "Umarım böyle olur. Ancak bu, önceki varyantın bağışıklık tepkisinden kaçan başka bir varyant ortaya çıkmazsa gerçekleşir” dedi.