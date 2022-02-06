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Omicron'da Hastaneye Yatış Oranı Yüzde 75 Daha Az!

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Omicron'da Hastaneye Yatış Oranı Yüzde 75 Daha Az!
Omicron'da Hastaneye Yatış Oranı Yüzde 75 Daha Az!

Portekiz’de yapılan bir araştırmaya göre, Kovid-19’un Omicron mutasyonuna yakalanan hastaların Delta mutasyonuna yakalanan hastalara kıyasla hastaneye yatış oranlarının yüzde 75 daha az olduğu ortaya çıktı.

HASTANEYE YATIŞ ORANLARININ YÜZDE 75 DAHA AZ 

Portekiz Sağlık Genel Müdürlüğü (DGS) ve Ulusal Sağlık Enstitüsü Doutor Ricardo Jorge (INSA) tarafından yürütülen araştırmada, Kovid-19’un Omicron tanısı bulunan hastaların Delta mutasyonuna yakalanan hastalara kıyasla hastaneye yatış oranlarının yüzde 75 daha az olduğu ortaya çıktı. 

RİSK FAKTÖRÜ AYNI

Omicron tanısı konan hastaların hastanede kalış sürelerinin daha kısa olduğu ve ölüm risklerinin daha düşük olduğu tespit edilen araştırmada, hastanın "yaşı, cinsiyeti ve aşı durumu ne olursa olsun" risk faktörünün aynı olduğu ve kişinin daha önce Kovid-19 ile enfekte olup olmamasının bu durumu etkilemediği ifade edildi. 

YÜKSEK ORANDA BULAŞICI HALE GELDİ 

Aralık 2021'de Portekiz'de ikamet eden kişiler üzerinde yapıldığı aktarılan araştırmada, Omicron'un bağışıklık sisteminden kaçabildiği ve bu nedenle yüksek oranda bulaşıcı hale geldiği aktarıldı.

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