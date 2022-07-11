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Omicron'da yeni varyant!

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Hindistan'da yayılan ve ABD de dahil olmak üzere çok sayıda başka ülkeye de sıçrayan süper bulaşıcı yeni bir Omicron mutantı bilim insanları arasında endişeye neden oldu.
Omicron'da yeni varyant!

Hindistan’da yeni bir Omicron alt varyantının yayılması endişe yarattı. 

Bilim insanları, yeni mutasyonun aşılardan ve önceki enfeksiyonlardan kalan bağışıklıktan kaçabileceğini belirtiyor. 

Bununla birlikte, BA.2.75 olarak adlandırılan bu alt varyantın, dünya çapında öne çıkan BA.5 dahil olmak üzere diğer Omicron varyantlarından daha ciddi hastalığa neden olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor. 

"HIZLI BİR ŞEKİLDE YAYILDIĞININ ERKEN GÖSTERGESİ"

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD’deki Mayo Clinic viroloji uzmanı Matthew Binnicker, “Yeni varyantın, özellikle Hindistan'daki  bulaşma oranlarında artışa neden olduğu görünüyor. Ancak, varyanta ilişkin pek çok konu henüz belirsiz. Ancak, BA.2.75’in dünyanın daha düşük düzeyde virüs gözetimine sahip bölgelerinde tespit edilmesi, hızlı bir şekilde yayıldığının erken bir göstergesidir” diye uyardı. 

Diğer taraftan, ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC) Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi-Genomik ve Bütünleştirici Biyoloji Enstitüsü'nden Lipi Thukral, Covid-19'un en son mutasyonunun Hindistan'daki birkaç farklı eyalette tespit edildiğini ve diğer varyantlardan daha hızlı yayılıyor gibi göründüğünü söyledi.

HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

BA.2.75, şimdiye kadar, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Uttar Pradesh, Maharashtra ve ulusal başkent Delhi dahil olmak üzere birçok Hint eyaletinde bildirildi. Ayrıca ABD, Avustralya, Almanya, İngiltere ve Kanada dahil olmak üzere 10 ülkede daha tespit edildi.

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