  • BIST 1.857,65
  • Altın 772.84340
  • Dolar 13.2529
  • Euro 15.0812
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

"Omicron'dan korunmak için 2 metre mesafe yeterli değil"

» »
Sağlık Bakanı: 10 gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor
"Omicron'dan korunmak için 2 metre mesafe yeterli değil"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  hızlı yayılması ve kolay bulaşması nedeni ile Koronavirüs'ün Omicron varyantının birkaç hafta içinde Türkiye'de de baskın hale geleceğini söyledi. Koca, “10 gün  içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor” dedi. Koronavirüs'ün önceki varyantlarda bulaş riskini azaltmak için iki metre mesafe yeterli iken Omicronun bulaşması ihtimali için bu mesafenin dahi yeterli olmadığına dikkati çeken Bakan Koca, yeni varyantın bilhassa kapalı ortamlarda daha uzak mesafeden de bulaştığı uyarısını yaptı.

Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu’nun haberine göre, Koca, “Şu anda her dört vakadan biri Omicron. Bir hafta on gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor. Hatta bu varyantın tümüyle baskın karakter kazanması bekleniyor" diye konuştu.

Koca şu ifadeleri kullandı: 

"Aşıların etkinliği ve yeni geliştirilen ilaçlar sayesinde ayrıca Omicron tipi varyantın baskın hale gelmesi ile pandemi döneminin sonunun gelebileceği öngörülüyor"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni Yılda İyi Düşünün İyi Olsun01 Ocak 2022 Cumartesi 15:53
  • Özgöçmen Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin temaslı kamu sağlık çalışanları” hakkındaki kararıyla ilgili yargıya müracaat ettiklerini açıkladı01 Ocak 2022 Cumartesi 15:22
  • Üçüncü Doz Aşı Omicron’a Karşı Yüzde 88 Koruma Sağlıyor01 Ocak 2022 Cumartesi 15:19
  • Kovid-19'un Omicron Varyantı Avrupa’da Etkisini Sürdürüyor01 Ocak 2022 Cumartesi 13:24
  • Korona Çıkalı 2 Yıl Oldu01 Ocak 2022 Cumartesi 12:36
  • Omicron Varyantına Karşı Yeni Silah Ortaya Çıktı31 Aralık 2021 Cuma 22:48
  • KKTC'de Covid-19 VAKA patlaması! 666 VAKA31 Aralık 2021 Cuma 20:34
  • Pilli: Önümüzdeki 2 Ay Çok Önemli… Tedbirler Alınmalı31 Aralık 2021 Cuma 15:54
  • Uzmanlar Uyardı: Evde Yapılan Corona Virüsü Testi Omicron’u Tespit Edemiyor30 Aralık 2021 Perşembe 23:17
  • Yılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları30 Aralık 2021 Perşembe 22:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti