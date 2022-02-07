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SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Omicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

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Çin'deki bir araştırma ekibi, Omicron'u ve gelecekteki Covid varyantlarını etkisiz hale getirebilecek yeni bir antikor türü geliştirdi.
Omicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

South China Morning Post’un haberine göre, Şanghay’daki Fudan Üniversitesi’ndeki araştırma ekibi başka bir hastalığı araştırırken sürpriz bir keşif yaptı. Fudan’dan Profesör Huang Jinghe, “Bu antikor, insanları pandemiye karşı verdikleri savaşta bir adım öne çıkaracak” dedi.

Yeni antikor, insan bağışıklık hücreleri tarafından üretilen iki farklı antikordan sentezlendi.

Jinghe, bu antikorların doğal formlarında Omicron’a karşı etkisiz olmasına rağmen, insan yapımı versiyonun, varyantın savunma hattını ihlal ettiğini söyledi.

Jinghe’nin ekibi, Guangzhou’daki Ulusal Solunum Hastalıkları Klinik Araştırma Merkez ile birlikte, kısa sürede sekiz farklı yüksek güçlü antikor geliştirdi. Jinghe, keşifle ilgili “Dünyada Omicron’u etkisiz hale getirebilecek çok az antikor var. Tanrı’nın lütfu bana çarpmış gibi hissediyorum” dedi.

Rapora göre, bispesifik antikorlar ayrıca Delta, Şiddetli Akut Solunum Sendromu (şu anki suşun 2003’te ortaya çıkan ancak hızla kaybolan uzak bir ölümcül versiyonu) ve hatta yarasalar tarafından taşınan bazı corona virüsler de dahil olmak üzere daha önceki suşları nötralize edebilir.

Sonuçlar, geliştirilen yeni antikorların gelecekte yeni varyantlarla başa çıkma potansiyeline sahip olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, yöntemlerinin doğal antikorların salgınla savaşmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

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