  • BIST 1.776,41
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.2478
  • Euro 13.8849
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Omicron'u Güney Afrika'da ilk tespit eden doktor: Semptomlar olağan dışı ama hafif

» »
Koronavirüsün 'tehlikeli' varyantı olarak nitelendirilen Omicron'u Güney Afrika'da ilk tespit eden doktor, semptomların 'olağan dışı ama hafif' olduğunu söyledi.
Omicron'u Güney Afrika'da ilk tespit eden doktor: Semptomlar olağan dışı ama hafif

Omicron varyantı olan hastalar hakkında yetkilileri uyaran Dr. Angelique Coetzee, yeni virüsün yaşlılara nasıl zarar verebileceği konusunda endişeli olduğunu kaydetti.

İngiliz Telegraph gazetesine konuşan Dr. Angelique Coetzee, başkent Pretoria'daki özel muayenehanesinde bu ayın başlarında gelen hastaların semptomlarından şüphelenmesi üzerine yetkilileri bilgilendirdiğini anlattı.

Aralarında aşırı yorgunluktan şikayet eden farklı etnik kökenlere sahip gençlerin ve nabzı çok yüksek olan altı yaşında bir çocuğun bulunduğunu belirten Coetzee, onlardan hiçbirinin tat veya koku kaybı yaşamadığını bildirdi.

Güney Afrika Tabipler Birliği üyesi 33 yıllık pratisyen hekim, "Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti" dedi.

Yeni varyantın bulaştığı kişilerin yarısı aşısızdı

Coetzee, 18 Kasım'da, tamamen bitkin haldeki dört aile üyesinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine ülkenin aşı danışma komitesini bilgilendirdi.

Toplamda iki düzine hastanın yeni varyantın semptomlarıyla Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirten doktor, onların genellikle 'çok yorgun' hisseden erkekler olduğunu ve yarısının da aşı yaptırmadığını aktardı.

Dr Coetzee, "Çok ilginç bir vakamız vardı, yaklaşık altı yaşında, ateşi ve nabzı çok yüksek olan bir çocuk. İki gün sonra takip ettiğimde çok daha iyiydi” dedi.

Diyabet veya kalp hastalığı olan yaşlılara uyarı

Diğer Afrika tıp derneklerine brifing veren Dr Coetzee, hastalarının hepsinin sağlıklı olduğunu ve yeni varyantın diyabet veya kalp hastalığı olan yaşlıları daha fazla etkileyeceğinden endişe ettiğini kaydetti.

Aşılanmayanların durumuna dikkat çeken doktor, "Şu anda endişelenmemiz gereken şey, daha yaşlı, aşılanmamış insanlara yeni varyant bulaştığında ciddi hastalığı olan çok insan göreceğimizdir" dedi.

Güney Afrikalı bilim adamları, ülkenin ticari başkenti Johannesburg ve Pretoria'ya ev sahipliği yapan Gauteng eyaletindeki vaka patlamasının arkasında Omicron olduğununa dikkat çekiyor. Vakalar geçen hafta günde yaklaşık 550'den şu anda günde yaklaşık 4.000'e çıktı.

Omicron olarak adlandırılan B.1.1.529 varyantı, bazı güney Afrika ülkelerinin ardından Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, Hollanda, Hong Kong, Avustralya ve Belçika'da da görüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs Hastası Anne, Yapay Kalp Ve Akciğerle Doğum Yaptı28 Kasım 2021 Pazar 13:35
  • Coetzee: Omicron aşırı yorgunluğa sebep oluyor28 Kasım 2021 Pazar 13:22
  • İngiltere, Belçika Almanya'da yeni vakalar: Omicron varyantı Avrupa'da yayılıyor28 Kasım 2021 Pazar 12:58
  • Covid-19’un yeni varyantı Omicron’u ilk tespit eden isim konuştu: Çok garip semptomları var28 Kasım 2021 Pazar 11:49
  • Omicron’u İlk Tespit Eden İsim Konuştu: Çok Garip Semptomları Var28 Kasım 2021 Pazar 11:26
  • Güney Afrika'da yeni Covid-19 varyantı Omicron ile ilgili neler biliniyor?28 Kasım 2021 Pazar 11:19
  • Beyaz Saray Sağlık Başdanışmanı Fauci: Yeni varyant tüm dünyaya yayılacak28 Kasım 2021 Pazar 11:18
  • Kıbrıs’ta Alerjik Hastalıklar Giderek Artıyor28 Kasım 2021 Pazar 10:29
  • Alzheimer Ve Şizofreni Tedavisinde Umut Olabilir27 Kasım 2021 Cumartesi 17:44
  • Ağız Ve Diş Enfeksiyonları Covid-19’u Şiddetlendiriyor27 Kasım 2021 Cumartesi 17:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti