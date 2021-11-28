Omicron’u İlk Tespit Eden İsim Konuştu: Çok Garip Semptomları Var

Güney Afrika'da tespit edildikten sonra başta Nu varyantı denilen fakat Dünya Sağlık Örgütü tarafından Omicron olarak adlandırılan corona virüsü varyantı ile ilgili çarpıcı açıklama Güney Afrikalı bilim insanı ve doktor Angelique Coetzee'den geldi.

Güney Afrika Doktorlar Birliği’nin başkanı olan ve 30 yıldır hekimlik yapan Dr. Angelique Coetzee, yeni varyantı tespit eden ve bu konuda uyarıda bulunan ilk doktor olarak tarihe geçti. Uzmanları ve yetkilileri bu konuda uyaran Dr. Coetzee, ilk olarak Güney Afrika’da tespit edilen Omicron varyantı ile ilgili konuştu.

Varyantı ilk tespit eden isimlerin başında gelen bilim insanı, hastalığın getirdiği semptomları ve etkilerini kamuoyuna açıkladı. İngiliz basınına konuşan Güney Afrikalı doktor, semptomların diğer varyantlarda görülenlerden farklı olduğunu söyledi. Dr. Coetzee, “Semptomlar olağandışı fakat hafif geçiyor. Fakat varyant aşı olmayanları ve yaşlıları çok etkileyebilir” dedi.

“KOKU VE TAT ALMADA SIKINTI YOK AMA…”

18 Kasım’da aşırı yorgunluk gösteren ve diğer semptomları da gösteren dört kişilik bir aileye baktıktan sonra Güney Afrika Aşı Danışma Komitesi’ne bilgi veren Coetzee, “Semptomları daha önce tedavi ettiğim hastalardan çok farklıydı ve daha hafif geçiyordu. Aşırı yorgunluk ve halsizlikleri vardı” dedi. Şu ana kadar test sonuçları pozitif çıkan yaklaşık 20 hastası olduğunu dile getiren Coetzee, “Bunların çoğu genç erkekler. Hastaların yarısı aşı olmayanlar ve Omicron hastalarının hiçbiri koku ya da tat alma hissini yitirmedi” dedi.

Coetzee, “Omicron varyantı hastalarında bir ya da iki gün kas ağrısı ve yorgunluk gibi semptomlar oluyor. Hafif bir öksürük olabiliyor fakat bu hastalarda tat ve koku kaybı bulunmuyor” ifadesini kullandı.

Varyantı tespit eden ilk doktorlardan olan Dr. Coetzee, hastalığın gidişatı ile ilgili bilgi verdi.

6 yaşındaki bir kızın semptomlarının ve durumunun çok değişik olduğunu aktaran Coetzee, “Küçük hastamın ateşi çok yüksekti ve bir dakika içindeki nabzı da çok hızlıydı. Hastaneye kaldırmalı mı diye düşündüm fakat beklemeye karar verdim ve iki gün sonra tekrar baktığımda daha iyi olduğunu gördüm” dedi.

Hastalarının önceden bir sağlık sorunu olmadığını ve durumlarının iyi olduğunu söylerken, “Şeker hastası ya da kalp hastaları için ya da aşı olmayanlar ve yaşlılar için bu hastalığın etkileri çok daha farklı olabilir” ifadesini kullandı.