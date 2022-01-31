  • BIST 2.003,20
  • Altın 765.42115
  • Dolar 13.274
  • Euro 14.921
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 5 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 5 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -6 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Omicron'un belirtileri cildinizde de olabilir

» »
Omicron'un belirtileri cildinizde de olabilir
Omicron'un belirtileri cildinizde de olabilir

Birçok uzmandan gelen raporlara göre, Omicron daha önceki varyantlara göre çok daha hafif varyantlara sahip olsa da, başka olağandışı semptomların da dolaşımda olduğu görülüyor. Öne çıkan semptomlar arasında ise, derideki bir belirtinin de olduğu görüldü.

ZOE COVID Study uygulamasına göre, koronavirüs testi pozitif çıkan hastalarda deri üzerinde döküntüler görülüyor. Uzmanlara göre döküntü olması, tek başına Kovid'iniz olduğu anlamına gelmese de bir gösterge olabilir ve bu nedenle döküntü gözlemleyen kişilerin test yaptırması iyi olabilir.

Koronavirüs hastaları arasında bildirilen iki tür döküntü var.

Biri dikenli bir ısı döküntüsüne benziyor, küçük alanlarda ortaya çıkıyor ve kaşıntı yapıyor. Bu tür vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir, ancak en yaygın olarak dirseklerin yanı sıra eller ve ayaklarda bulunduğuna inanılıyor.

Kurdeşen döküntüsüne benziyor

İkinci tip ise kurdeşen döküntüsüne daha çok benziyor ve kabarık şişlikler halinde ortaya çıkıyor. Öte yandan, ikinci tür döküntülerin daha uzun sürdüğü de gözlemleniyor.

Ciltle ilgili başka bir semptom türü ise Pernio'ya benzer bir semptom olarak tanımlanıyor. Bu belirtide ise, mor veya kırmızı renkte ağrılı lekeler görünebilir ve genellikle küçük şişlikler gibi derinin üzerine yapışır.

Uzmanların araştırmaları sonucunda, tartışılan cilt semptomlarının, başka herhangi bir semptom göstermeyen virüslü bazı kişilerde de görülebildiği ortaya çıkarıldı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid-19'dan bir kayıp daha31 Ocak 2022 Pazartesi 16:59
  • Uzmanlardan Korkutan BA.2 Varyantı Açıklaması: Omicron’a Kıyasla 1,5 Kat Daha Bulaşıcı30 Ocak 2022 Pazar 21:53
  • ‘Omicron, Pandeminin Sonunu Getirecek’ Demek İçin Çok Erken30 Ocak 2022 Pazar 20:17
  • Uzmanlar Tek Tek Açıkladı! İşte Omicron’un Yarattığı Sorunlar30 Ocak 2022 Pazar 19:16
  • Covid Sonrası Nefes Problemi Yaşayanlar Dikkat: Gizli Akciğer Hasarına İşaret Ediyor Olabilir30 Ocak 2022 Pazar 17:14
  • 5. Doz Aşılamalar Yarın Başlıyor30 Ocak 2022 Pazar 15:23
  • Omicron engel dinlemiyor30 Ocak 2022 Pazar 14:37
  • Kış Aylarında Beslenme30 Ocak 2022 Pazar 12:43
  • Covid Geçirenler Dikkat: Bilinmeyen Bir Etkisi Ortaya Çıktı30 Ocak 2022 Pazar 12:16
  • NeoCov Alarmı... DSÖ'den Açıklama Geldi30 Ocak 2022 Pazar 11:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti