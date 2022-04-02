  • BIST 2.251,68
  • Altın 908.69
  • Dolar 14.6815
  • Euro 16.2076
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden yeni salgın uyarısı: Böceklerden bulaşacak

Omicron’un bir yeni belirtisi daha ortaya çıktı

» »
İngiltere'de Covid-19'a yakalananların verilerini toplayarak mercek altına alan ZOE Covid Semptom Çalışma Uygulaması, Omicron varyantının yeni bir belirtisini daha açıkladı.
Omicron’un bir yeni belirtisi daha ortaya çıktı

Birleşik Krallık'ta kullanılan ve pandeminin seyrini, virüsün etkilerini kayıt altına alan ZOE Covid Semptom Çalışma Uygulaması'nda son dönemde yaygınlaşan, şaşırtıcı bir belirti ortaya çıktı: Kulak çınlaması.

Omicron’un bir işareti olarak ortaya çıkan kulak çınlaması en sık bildirilen ilk 20 semptom arasına girdi. Uygulamayı kullanan hastalar, kulak çınlamasının Omicron’u kaptıktan sonra yaşadıkları bir şey olduğunu belirtti. Bu raporların ardından ZOE Covid Takip Uygulaması, semptomu her hafta yayınlanan ve en sık bildirilen 20 semptom arasına ekledi.

Geçmişte Omicron vakalarında kulak ağrısı görülmüştü, ancak ancak şu an elde edilen raporlara göre belirti, başlangıçta düşünülenden daha yaygın hale geldi.

TAM AŞILI KİŞİLERDE DE GÖRÜLEBİLİYOR

Geçen yıl, Stanford Üniversitesi uzmanlarından oluşan bir ekip ve Dr Konstantina Stankoviç tarafından yapılan bir araştırma, Omicron varyantının kulakta sorunlara neden olabileceğini bulmuştu. Çalışma, enfeksiyon geçtikten sonra da devam edebilen şiddetli kulak ağrısı, kulak uyuşması ve hatta geçici işitme kaybı gibi semptomlar olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Dr Stankoviç ayrıca bu semptomların tam aşılı kişilerde de görülebileceğini ortaya koydu. Dr Stankoviç şunları söyledi: “Ağrı genellikle kulak çınlaması ile ilişkilendirilir. Şaşırtıcı bir şekilde, bu semptomlar, daha nadir olmakla birlikte, tam aşılanmış hastalarda da ortaya çıkabilir.”

Ayrıca işitme kaybı, kulak çınlaması ve baş dönmesi olanlara bu semptomları göz ardı etmemelerini ve test yaptırmalarını tavsiye etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim insanları uyardı: Hafif geçirilse bile Covid beyne zarar verebiliyor01 Nisan 2022 Cuma 22:51
  • Vücudunuzu 9 adımda ramazana hazırlayın01 Nisan 2022 Cuma 21:13
  • Afazi nedir, belirtileri neler? Afazi tedavisi var mı01 Nisan 2022 Cuma 20:57
  • Ramazan ayında nasıl beslenmeli? Ramazan’da bağışıklığı arttıran beslenme önerileri01 Nisan 2022 Cuma 20:25
  • Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut Covid-19’a yakalandı01 Nisan 2022 Cuma 20:03
  • 1223 Öğrenci, 235 Öğretmen Pozitif01 Nisan 2022 Cuma 14:34
  • Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni salgın uyarısı: Böceklerden bulaşacak01 Nisan 2022 Cuma 14:23
  • Dünya Sağlık Örgütü Duyurdu: Corona Pandemisi Bu Yıl Bitebilir01 Nisan 2022 Cuma 10:54
  • Vücudumuz İçin de Bahar Temizliği Şart30 Mart 2022 Çarşamba 23:38
  • BioNTech Geçen Yıl 10,3 Milyar Avro Kar Açıkladı30 Mart 2022 Çarşamba 22:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti