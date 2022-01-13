  • BIST 2.070,65
  • Altın 788.53272
  • Dolar 13.5735
  • Euro 15.5535
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Omicron’un Kökeni İle İlgili Endişe Veren İddialar

» »
Çin'de yapılan incelemelerde, Omicron varyantının farelerden insanlara sıçramış olabileceği öne sürüldü.
Omicron’un Kökeni İle İlgili Endişe Veren İddialar

Tüm dünya corona virüsün Omicron varyantı ile mücadele ederken, Çin’de varyantın kökenine dair yeni araştırmalar yapıldı.

Çin’deki ulusal Çin Bilimler Akademisi’nde yapılan araştırmalar, Sars-CoV-2 virüsünün Omicron varyantı farelerde evrimleşmiş ve farelerden insanlara sıçramış olabileceğini ortaya koydu.

Bilim insanlarına göre, varyantın kökenlerini bulmak, pandeminin geleceği ve tesirleri açısından oldukça önemli.

ÜÇ FARKLI SENARYO ÜZERİNDE DURULUYOR

Bilim insanlarının, Omicron’un kökeni için üç farklı senaryo üzerinde duruyor. İlk senaryoya göre, yeni varyant bir süre boyunca bilimsel olarak izlenmeyen bir toplulukta ortaya çıkmış olabilir.

İkinci ihtimal ise uzun süreli bir enfeksiyonu olan bağışıklığı baskılanmış bir hastada corona virüsün mutasyona uğramış olması, üçüncüsü ise ters zoonozun bir sonucu olması.

Bilim insanları bu senaryolardan ikincisine yönelse de, Çinli bilim adamlarının Journal of Genetics and Genomics’te yayınlanan raporu, üç nedenden dolayı üçüncü senaryonun muhtemel olduğunu ortaya çıkardı.

OMİCRON ÜÇ KAT HIZLI EVRİMLEŞTİ

Bilim insanları ilk olarak corona virüsünün ayda 0.45 mutasyon oranında doğal olarak evrimleştiğini hesapladılar. Bununla birlikte, Omicron varyantındaki mutasyonların sayısı, doğal evrim hızı gibi görünmeyen, ayda 1,5 mutasyonla üç kat daha hızlı evrimleşmesi gerektiğini ortaya çıkardı.

İkincisi ve en önemlisi, Omicron varyantındaki mutasyonların moleküler doğasının, insanlarda ilk tespit edildiğinde, corona virüsün insanlarda evrimleştiği zamankiyle aynı olmadığını tespit ettiler. Ancak mutasyonlar, hayvanlarda, özellikle farelerde tutarlı bir evrim gösterdi.

Üçüncü olarak ise, en son Mayıs 2020’de görülen iki B.1.1 ailesi virüsü olan Omicron varyantının en yakın akrabasını buldular. O zamana kadar, bu iki virüsteki mutasyonlar beklenen satırlardaydı.

KEMİRGENLERİN İÇİNDE GELİŞMEYE DEVAM ETTİ

Diğer taraftan, bilimsel olarak  B.1.1.529 olarak adlandırılan Omicron varyantına en çok benzerlik gösteren ve ataları olarak kabul edilen iki B.1.1 ailesi corona virüsündeki mutasyonlar, Mayıs 2020'eye kadar benzer düzeylerdeydi. Ancak, söz konusu virüsler bu tarihin ardından izlenemez hale geldi.

Sonuç olarak araştırmacılar, yukarıda açıklanan bulguların, corona virüsün fareleri enfekte ederek dikkate değer bir evrimsel sıçrama yaptığı ve kemirgen içinde bir yıldan fazla bir süre boyunca gelişmeye devam ettiğini gösterdiğini vurguladı.

Çalışmanın yazarları, ”Bulgularımız Omicron’un atası olan B.1.1 ailesinden iki virüsün  pandemi sırasında (muhtemelen 2020’nin ortalarında) insanlardan farelere sıçradığı ve ters bir zoonotik olay yaşadığını kanıtlıyor. Bu virüsler, 2021’in sonlarında insanlara geri dönmeden önce bir farede bir yıldan fazla bir süre boyunca çeşitli mutasyonlar biriktirerek insanlara geri döndü” açıklamasında bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uzmanlardan içki şişelerine 'kanser uyarısı' konulması teklifi12 Ocak 2022 Çarşamba 23:50
  • Akşam Yemeği Neden Erken Yenmeli12 Ocak 2022 Çarşamba 23:41
  • DSÖ'den 'Omicron Varyantı Hastanelik Etmeyi Ve Öldürmeyi Sürdürüyor' Uyarısı12 Ocak 2022 Çarşamba 22:15
  • Meme Kanseri Riskini En Çok Artıran 5 Faktör12 Ocak 2022 Çarşamba 21:57
  • Sosyal Medyanın Etkisi Estetik Operasyonlara Da Yansıdı!12 Ocak 2022 Çarşamba 21:21
  • Flurona Geçiren Adam Yaşadıklarını Anlattı: Boğazımda Jilet Var Gibi Hissediyordum12 Ocak 2022 Çarşamba 20:29
  • Bilim İnsanlarından Omicron Uyarısı: ‘Şaşırtıcı’ Yeni Belirtisi Ortaya Çıktı12 Ocak 2022 Çarşamba 19:21
  • Zeytinyağı Tüketimi Bazı Hastalıklardan Ölüm Riskini Düşürüyor12 Ocak 2022 Çarşamba 18:57
  • Alman Medyası Turkovac Aşısını Hedef Aldı12 Ocak 2022 Çarşamba 17:43
  • Dikkat Çeken Araştırma: Covid-19 Virüsü 20 Dakikada Bulaşma Yetisini Yitiriyor12 Ocak 2022 Çarşamba 17:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti