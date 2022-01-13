Omicron’un Kökeni İle İlgili Endişe Veren İddialar

Tüm dünya corona virüsün Omicron varyantı ile mücadele ederken, Çin’de varyantın kökenine dair yeni araştırmalar yapıldı.

Çin’deki ulusal Çin Bilimler Akademisi’nde yapılan araştırmalar, Sars-CoV-2 virüsünün Omicron varyantı farelerde evrimleşmiş ve farelerden insanlara sıçramış olabileceğini ortaya koydu.

Bilim insanlarına göre, varyantın kökenlerini bulmak, pandeminin geleceği ve tesirleri açısından oldukça önemli.

ÜÇ FARKLI SENARYO ÜZERİNDE DURULUYOR

Bilim insanlarının, Omicron’un kökeni için üç farklı senaryo üzerinde duruyor. İlk senaryoya göre, yeni varyant bir süre boyunca bilimsel olarak izlenmeyen bir toplulukta ortaya çıkmış olabilir.

İkinci ihtimal ise uzun süreli bir enfeksiyonu olan bağışıklığı baskılanmış bir hastada corona virüsün mutasyona uğramış olması, üçüncüsü ise ters zoonozun bir sonucu olması.

Bilim insanları bu senaryolardan ikincisine yönelse de, Çinli bilim adamlarının Journal of Genetics and Genomics’te yayınlanan raporu, üç nedenden dolayı üçüncü senaryonun muhtemel olduğunu ortaya çıkardı.

OMİCRON ÜÇ KAT HIZLI EVRİMLEŞTİ

Bilim insanları ilk olarak corona virüsünün ayda 0.45 mutasyon oranında doğal olarak evrimleştiğini hesapladılar. Bununla birlikte, Omicron varyantındaki mutasyonların sayısı, doğal evrim hızı gibi görünmeyen, ayda 1,5 mutasyonla üç kat daha hızlı evrimleşmesi gerektiğini ortaya çıkardı.

İkincisi ve en önemlisi, Omicron varyantındaki mutasyonların moleküler doğasının, insanlarda ilk tespit edildiğinde, corona virüsün insanlarda evrimleştiği zamankiyle aynı olmadığını tespit ettiler. Ancak mutasyonlar, hayvanlarda, özellikle farelerde tutarlı bir evrim gösterdi.

Üçüncü olarak ise, en son Mayıs 2020’de görülen iki B.1.1 ailesi virüsü olan Omicron varyantının en yakın akrabasını buldular. O zamana kadar, bu iki virüsteki mutasyonlar beklenen satırlardaydı.

KEMİRGENLERİN İÇİNDE GELİŞMEYE DEVAM ETTİ

Diğer taraftan, bilimsel olarak B.1.1.529 olarak adlandırılan Omicron varyantına en çok benzerlik gösteren ve ataları olarak kabul edilen iki B.1.1 ailesi corona virüsündeki mutasyonlar, Mayıs 2020'eye kadar benzer düzeylerdeydi. Ancak, söz konusu virüsler bu tarihin ardından izlenemez hale geldi.

Sonuç olarak araştırmacılar, yukarıda açıklanan bulguların, corona virüsün fareleri enfekte ederek dikkate değer bir evrimsel sıçrama yaptığı ve kemirgen içinde bir yıldan fazla bir süre boyunca gelişmeye devam ettiğini gösterdiğini vurguladı.

Çalışmanın yazarları, ”Bulgularımız Omicron’un atası olan B.1.1 ailesinden iki virüsün pandemi sırasında (muhtemelen 2020’nin ortalarında) insanlardan farelere sıçradığı ve ters bir zoonotik olay yaşadığını kanıtlıyor. Bu virüsler, 2021’in sonlarında insanlara geri dönmeden önce bir farede bir yıldan fazla bir süre boyunca çeşitli mutasyonlar biriktirerek insanlara geri döndü” açıklamasında bulundu.