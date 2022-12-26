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Omicronun yeni varyantının en sık görülen 5 belirtisi

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Dünya genelinde 6.6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan Covid-19 salgınının en çok mutasyona uğrayan türü olarak bilinen Omicron varyantının en sık görülen 5 semptomu sıralandı.
Omicronun yeni varyantının en sık görülen 5 belirtisi

2019'un son haftalarında ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan türü olarak bilinen Omicron varyantının BF. 7 alt türünün en çok görülen belirtileri belli oldu.

HealthShots’ın haberine göre, uzmanlar, Omicron varyantının en çok görülen 5 semptomunu şu şekilde sıraladılar…

ATEŞ

Bu Omicron varyantının semptomları diğer varyantların semptomlarına oldukça benzerdir, hastalık esnasında hafif ila yüksek ateşe sahip olmak bunlardan biridir.

BURUN AKMASI

Covid-19’un ağrılara ve ateşe neden olduğu bilinmesine rağmen, burun akıntısı ile soğuk algınlığı oldukça yaygındır. Hapşırma ve baş ağrısı da görülen diğer belirtiler arasında yer alır.

BOĞAZ AĞRISI

Omicron varyantının boğaz ağrısına neden olma olasılığı daha yüksektir. Rahatsız edici olabilir ve boğazınızın arkasında şişme, konuşmada zorluk, boğazda kaşıntı ve kızarıklık yaşayabilirsiniz.

YORGUNLUK

BF.7, yorgunluk da dahil olmak üzere solunum yolu enfeksiyonu benzeri semptomlara yol açar. Enerjinizi tüketebilir ve kendinizi donuk, yorgun hissetmenize neden olabilir.

ÖKSÜRÜK

Soğuk algınlığı ve öksürük bu varyantta da en yaygın semptomlardır. Başa çıkması zor olabilecek şekilde balgamlı bir öksürük yaşayabilirsiniz.

Omicron varyantı ciddi komplikasyonlara neden olmayabilir ancak daha hızlı yayılabilir. Bu nedenle, bu belirtilerden muzdaripseniz hemen bir corona virüsü testi yaptırarak profesyonel desteğe başvurabilirsiniz.

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