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Omiru’ya Göre Türkiye Konfederasyon İstiyor

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Omiru’ya Göre Türkiye Konfederasyon İstiyor
Omiru’ya Göre Türkiye Konfederasyon İstiyor

Eski Rum Meclis ve EDEK Parti Başkanı Yannakis Omiru, “Türkiye’nin iki devletli çözüm değil konfederasyon istediği” iddiasında bulundu.


Fileleftheros gazetesi, eski Rum Meclisi ve EDEK Parti Başkanı Yannakis Omiru’yla gerçekleştirilen bir söyleşiye yer verdi.


Omiru söyleşisinde özetle, siyasi yaşamı boyunca edindiği tecrübe ve yaşadığı olaylara ilişkin yazdığı kitaptan bahsetti.


Söyleşisinin Kıbrıs sorununa ilişkin kısmında Omiru, “Kuzey’in sahibi, Güney’in ise ortağı olmayı, böylece adanın tümüne nüfuz etmeyi amaçladığı için, Yunanistan veya Kıbrıs’la sınır komşusu olmasını sağlayacak iki devleti çözümü değil, gevşek bir konfederasyonu istediği” iddiasında bulundu.


Kıbrıs Rum tarafınca Güven Yaratıcı Önlemler adı altında sunulan önerilere karşı olmadığını ancak bu öneriler konusunda, Türkiye’nin istediğinin olmasına sebebiyet verilebileceğinden dikkatli olunması gerektiğini belirten Omiru, içte birlik ve uluslararası alan ile AB’de daha aktif olunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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