 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 102.487
  • Altın 152,804
  • Dolar 3,6804
  • Euro 4,3445
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 14 °C
FLAŞ HABERSon dakika! Türkiye'de ABD Konsolosluğunda ikinci gözaltı!

"Omorfo" Belediye Başkanı: Geç kalıyoruz

»
"Omorfo" Belediye Başkanı: Geç kalıyoruz
Sözde “Omorfo Belediye Başkanı” Viktoras Haciavraam, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlama perspektifi konusunda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in söylediklerini tatmin edici bulmadığını açıkladı.

Haravgi ve Alithia, Haciavraam başkanlığındaki “belediye meclisi” heyetinin dün Anastasiadis ve Avrupa Parlamentosu heyetiyle görüştüğünü bildirdi, sözde “belediye başkanının” görüşme sonrasında yaptığı açıklamayı aktardı.

Habere göre Haciavraam görüşmeleri sırasında Anastasiadis’in müzakerelerin başından Crans- Montana sürecine kadarki gelişmelerle ilgili bir analiz yaptığını ancak dünkü konuşmasında söylediklerinden farklı bir şey söylemediğini belirtti. Haciavraam “En azından, göçmen camiası olarak bizi çok da tatmin etmedi çünkü Kıbrıs müzakereleriyle ilgili yeni bir başlangıç perspektifi açıyor gibi görünmüyor” ifadesini kullandı.

Yeni bir çaba olacaksa bunun, Rum başkanlık seçimlerinden sonra olacağına işaret eden Haciavraam, “O zaman da yine yeni olgularla karşı karşıya kalacağız. Bu muhtemel müzakerelerin sonucunun ne olacağını da bilemiyorum” dedi.

Haciavraam, “Türkiye’nin B planı bizi endişelendiriyor ve çok korkutuyor” dedi. Kıbrıs sorununa derhal “herhangi bir çözüm değil; adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması” gerektiğine vurgu yapan Haciavraam “zaman kaybediyoruz” uyarısında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Sizopulos: "Türkiye’nin ilk hedefi Kıbrıs’ın Türkiye’ye bağlanması"08 Ekim 2017 Pazar 13:14
  • Rum başkanlık seçimlerine ilişkin bir anket daha!08 Ekim 2017 Pazar 13:13
  • Kathimerini: ''Bir sonraki adım stratejik anlaşma’'08 Ekim 2017 Pazar 12:38
  • Limasol polisi bir EPI askerini tutukladı06 Ekim 2017 Cuma 11:11
  • Rum merkezî cezaevi "drone etkisizleştirici sistem" alıyor06 Ekim 2017 Cuma 11:10
  • Fileleftheros: Kıbrıslı Türkler tehlikede06 Ekim 2017 Cuma 10:53
  • TEPAK skandalı: 18 akademisyene disiplin soruşturması06 Ekim 2017 Cuma 10:49
  • 6 yılda 15 binden fazla boşanma05 Ekim 2017 Perşembe 13:36
  • Deniz ve hava üsleri genişletilip modernize ediliyor04 Ekim 2017 Çarşamba 12:06
  • Rum tarafı, Türkiyeyi "asimilasyon yaptığı" gerekçesiyle şikayet ediyor04 Ekim 2017 Çarşamba 12:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti