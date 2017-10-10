"Omorfo" Belediye Başkanı: Geç kalıyoruz

Sözde “Omorfo Belediye Başkanı” Viktoras Haciavraam, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlama perspektifi konusunda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in söylediklerini tatmin edici bulmadığını açıkladı.

Haravgi ve Alithia, Haciavraam başkanlığındaki “belediye meclisi” heyetinin dün Anastasiadis ve Avrupa Parlamentosu heyetiyle görüştüğünü bildirdi, sözde “belediye başkanının” görüşme sonrasında yaptığı açıklamayı aktardı.

Habere göre Haciavraam görüşmeleri sırasında Anastasiadis’in müzakerelerin başından Crans- Montana sürecine kadarki gelişmelerle ilgili bir analiz yaptığını ancak dünkü konuşmasında söylediklerinden farklı bir şey söylemediğini belirtti. Haciavraam “En azından, göçmen camiası olarak bizi çok da tatmin etmedi çünkü Kıbrıs müzakereleriyle ilgili yeni bir başlangıç perspektifi açıyor gibi görünmüyor” ifadesini kullandı.

Yeni bir çaba olacaksa bunun, Rum başkanlık seçimlerinden sonra olacağına işaret eden Haciavraam, “O zaman da yine yeni olgularla karşı karşıya kalacağız. Bu muhtemel müzakerelerin sonucunun ne olacağını da bilemiyorum” dedi.

Haciavraam, “Türkiye’nin B planı bizi endişelendiriyor ve çok korkutuyor” dedi. Kıbrıs sorununa derhal “herhangi bir çözüm değil; adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması” gerektiğine vurgu yapan Haciavraam “zaman kaybediyoruz” uyarısında bulundu.