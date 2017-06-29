Omorfo ve Mağusa'da bir günde iki yangın

Dün yaşanan iki yangında şans eseri kimse yara almazken, maddi kayıp gerçekleşti. Polis her iki olayla ilgili soruşturma başlattı...

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün saat 18.30 sıralarında, Yeşilyurt'ta Hasan Güney’e ait “Güney Market” içerisinde bir buzdolabının aşırı yüklenmesine bağlı olarak elektrik sisteminin ateşlenmesi sonucu bir yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafınca söndürülen yangın sonucu 3 kapılı bira buzluğu, tavan lambrileri tamamen, 1 adet kamera gözü ve kapı camı kısmen yandığı kaydedildi.

Öte yandan yine geçtiğimiz gün saat 11.00 sıralarında, Çayönü köyünün girişinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği ve söndürdüğü yangın sonucu Kemal Gerbağa'ya ait tarla içerisinde bulunan yaklaşık 300 metre sulama borusu ile 8 adet zeytin ağacı tamamen, 1 adet erik ağacı kısmen yanarak zarar gördü.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması sürüyor.

FOTO: ARŞİV