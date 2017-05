Omorfo'nun Kitabevi 8 Mayıs'ta açılıyor

Khora Kitap Cafe, Lefkoşa ve Mağusa'dan sonra Omorfo'da da açılıyor. Hem yayınevi, hem kitapçı hem de cafe olarak hizmet veren Khora, çeşitli yayınevlerinden yerli ve yabancı yüzlerce kitabı okurlarla buluşturuyor.

Khora, Kıbrıslı şair ve yazarların eserlerinden klasik romanlara, çocuk kitaplarından kişisel gelişim türündeki kitaplara kadar çok geniş bir yelpazede hizmet vermekte. Omorfo'nun bu vasıftaki ilk kitabevi, 8 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00'de, müzikli ve kokteylli bir etkinlikle gerçekleştireceği açılışa, tüm Omorfoluları ve kitap severleri davet ediyor.

Raşit Osman Sokak No 2K, Beş Yol'da yer alan Khora Kitap Cafe, her yaştan ve her zevkten okurlara hitap etmekte. Omorfo Khora, üç büyük üniversitenin bulunduğu bölgede, nezih br cafe ortamı sunarken öğrencilerin kitapçı ihtiyacını da karşılayacak. Kıbrıs kitapları, geniş çocuk bölümü, son çıkanlar, hem popüler hem alternatif kitapları bulup satın alabileceğiniz, içeceğinizi içerken dostlarınızla sohbet edip kitap inceleyebileceğiniz bir mekan.

Kitap Cafe yetkilileri, "Khora Kitap Cafe olarak Lefkoşa ve Mağusa’ya açtığımız kitabevlerimiz ve Akdoğan’a açılan satış noktamızın ardından Omorfolu okurlarla da buluşacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz" ifadeleriyle açılışa tüm halkın davetli olduğunu duyurdu.