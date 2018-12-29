Ömrü boyunca tasarrruf etti, yardım kuruluşlarına 11 milyon dolar miras bıraktı

Ucuza toptan alışveriş yapılan Costco marketlerinden aldığı kot pantolon ve tişörtleri giyen, kupon biriktiren ve ek işlerde çalışan bir sosyal hizmet görevlisi, yardım kuruluşlarına 11 milyon dolar miras bıraktı.

Bu yıl Seattle'da 8 Ocak'ta 63 yaşında kanserden ölen Alan Naiman adlı memurun mirası yeni açıklandı.

Ömrü boyunca tutumlu yaşayan ve bir defasında arkadaşlarına "Bütün günü bir kuruş bile harcamadan geçirdim" diye övünen Naiman'ın mirasını bıraktığı kuruluşlarının çoğu çocuklara yardım örgütleri.

Naiman, çocuklarla çalışabilmek için 30 yıl önce parlak bankacılık kariyerini bırakarak Washington'da Sosyal Hizmetler Dairesi'nde memur olarak çalışmaya başlamış.

Arkadaşları, hiç evlenmeyen ve çocuğu olmayan Naiman'ın bu kadar çok parası olmasına şaşırdıklarını ancak cömertliğine şaşırmadıklarını söylüyor.

İş arkadaşı Mary Monahan, "İhtiyacı olan her şeye sahip olduğunu, ama birçok insanın ihtiyaçlarını karşılayamadığını düşünüyordu. Bakıma muhtaç çocuklar kalbine girmişti" diyor.

Naiman kanser teşhisi konulduktan sonra Monahan'a "Ölünce her şeyimi yardım örgütlerine bağışlayacağım" demiş.

'Sırf servetini başkalarına bırakabilmek için tutumlu yaşadı'

Alan Naiman'ın servetinin büyük bölümü ailesinden miras kaldı. Ama ömrü boyunca tasarruf yaptı. Monahan'a göre borçlu olmaktan nefret eden Naiman, iki-üç işte birden çalıştı.

Naiman'ın 900 bin dolar bağışladığı Treehouse adlı kimsesiz çocuklara yardım kuruluşundan Jessica Ross, "Naiman'ın sırf servetini başkalarına verebilmek için bu kadar tutumlu olması, inceliği ve sevgisi hepimizi çok şaşırttı. Dünyayı bu şekilde terk etmek istedi" diyor.