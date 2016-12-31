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Ömrü uzatan 10 bitkisel protein kaynağı

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Ömrü uzatan 10 bitkisel protein kaynağı
Binlerce kişi ile yapılan araştırma sonucunda sonucunda bitkisel protein tüketiminin ömrü uzattığı görüldü

Bitkisel proteinler hayvansal proteinlerden daha sağlıklı çıktı. 131,342 kişi ile yapılan araştırmaların sonucunda bitkisel proteinlerin ömrü uzattığı görüldü.

Bitkisel ve hayvansal protein tüketiminin yaşam süresine etkisini anlamak için 131,342 katılımcı üzerinde yapılan dünyanın en kapsamlı araştırmasının sonuçları Ağustos 2016'da yayınlandı.

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Araştırma sonuçları yüksek miktarda hayvansal protein tüketmenin yüksek ölüm oranı ile ilişkili olduğunu ortaya çıkardı. Buna karşılık bitkisel protein tüketimi yüksek olanların ölüm oranının daha düşük olduğu görüldü.

Özellikle salam, sosis gibi işlenmiş kırmızı et yerine bakliyat, taze fasulye, kinoa gibi bitkisel protein içeren besinler tüketmenin daha düşük ölüm oranları ile ilişkilendiğini tespit etti.

EN İYİ BİTKİSEL PROTEİN KAYNAKLARI

*Mercimek
En iyi bitkisel protein kaynakları 1 bardak pişmiş mercimek 18 g protein içeriyor.

*Kinoa
En iyi bitkisel protein kaynakları 1 bardak pişmiş kinoa, 9 g protein içeriyor. Glüten içermeyen kinoayı pişirip salatalarınıza katabilir, sabahları yulaf yerine pişirebilirsiniz. Uzak doğu mutfağından kinoa ile yapılmış çok lezzetli ve sağlıklı bir yemek tarifi için:

*Karabuğday
En iyi bitkisel protein kaynakları 1 bardak pişmiş karabuğday yaklaşık 6 g protein sağlar. Rus mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olana karabuğday glütensiz beslenme için de uygundur.

*Fasulye
En iyi bitkisel protein kaynakları 1 bardak pişmiş fasulye yaklaşık 15 g protein içeriyor. Baklagilleri pirinçle beraber tükettiğinizde, birinde az miktarda olan amino asit diğerinde bol bulunduğu için birbirlerini tamamlıyorlar. Sonuçta et yemiş kadar tam protein alıyorsunuz. Pirinç ve baklagilleri aynı öğünde yemeniz şart değil, aynı gün içinde olması yeterli.

*Bezelye
En iyi bitkisel protein kaynakları 1 bardak bezelye 15 g protein içeriyor.

*Fava
En iyi bitkisel protein kaynakları Bir bardak fava fasulyesi yaklaşık 10 g protein sağlıyor.

*Antep fıstığı
En iyi bitkisel protein kaynakları 28 gramında (49 adet) 6 g protein var.

*Kabak Çekirdeği
En iyi bitkisel protein kaynakları 28 gramında (85 adet) 5 g protein var.

*Chia Tohumu
En iyi bitkisel protein kaynakları 2 yemek kaşığı 4 g protein içeriyor. Orta Amerika’da yüzyıllardır kullanılan chia tohumu, son yıllarda en popüler süper besinlerden biri haline geldi. Chia tohumlarını smoothie’lerinize, salatalarınıza, yulaf ezmenize katabilirsiniz.

*Kenevir Tohumu
En iyi bitkisel protein kaynakları 1 çorba kaşığı 11 g protein içeriyor. Kenevir tohumu aynı zamanda iyi bir Omega-3 kaynağı. Kenevir tohumu son yıllarda Amerika’da yaygın kullanılmaya başlayan süper besinlerden biri. Salataların üzerine serpebilir, çorba ve yemeklerinize katabilirsiniz.

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