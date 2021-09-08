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Ömrü uzatan "Vücuttaki yeniden başlat" tuşu

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Çin efsanesi olarak bilinen "Vücuttaki yeniden başlat" tuşu, bir kez daha gündem oldu. İşte, ömrü uzattığı ve 100 hastalığa iyi geldiği belirtilen "Vücuttaki yeniden başlat" tuşuyla ilgili merak edilenler...
Ömrü uzatan "Vücuttaki yeniden başlat" tuşu

Çin efsanesi olarak bilinen "Vücuttaki yeniden başlat" tuşu, bir kez daha gündem oldu. Rivayete göre üç bin yıl önce Çin İmparatoru Song, adamlarını ülkenin en yaşlı kişisini bulmak için görevlendirir. Görevliler, 90 yaşındaki Li'yi bulup, getirirler.

"DİZİN ÜÇ PARMAK ALTINDA"

İmparator, uzun yaşamasının sırrını sorunca, "Zusanli noktasını ısıtıyorum" der. Elli yıl sonra İmparator Song yerine Tang geçer. O da ülkenin en yaşlı kişisinin bulunmasını ister. En yaşlı kişiyi arayanlar, bir kez daha Li'yi bulur. 140 yaşındaki Li şöyle der:

"Ayda bir defa, dolunay çıktığında zusanli noktasını ısıtıyorum." Siz de bu yaşlı köylü gibi yapın. Zusanli ya da 'yaşam enerjisi noktası', 'dizin üç parmak altında' dizin pürüzlü derisinin sona erdiği yerdedir. Mümkünse her sabah bu noktaya masaj yapın."

 ÖNEMLİ MERKEZ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Geleneksel Çin tıbbı, vücudu bir enerji sistemi olarak görür ve "Zu San Li Aktivasyon" noktası da ömrü uzatan ve 100 hastalığa iyi gelen çok önemli bir merkezdir.

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