Ara ara magazin kamuoyunda yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Ömür Gedik, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını için yaptığı açıklamada 'yok artık' dedirtti. Gedik, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklama birçok takipçisini şok etti.

Ünlü şarkıcı Ömür Gedik, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı Koronavirüs paylaşımıyla gündem oldu. Gedik, virüs salgınından dolayı cep telefonunu yıkadığını ve bozulduğunu belirten ilginç bir paylaşımda bulundu.