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Omurganızın sağlığı için bu önerilere dikkat!

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Omurganızın sağlığı için bu önerilere dikkat!
Omurganızın sağlığı için bu önerilere dikkat!

Uzun süre bilgisayar karşısında oturmak ve sürekli cep telefonuna bakmak gibi bazı alışkanlıkların omurga sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu belirten uzmanlar, özellikle masa başı çalışanlarda boyun ve bel ağrısı şikâyetinin çok sık görüldüğüne dikkat çekiyor. Uzmanlar, gençlerde çok görülen duruş ve oturuş bozukluklarının da omurga problemlerine zemin hazırladığı uyarısında bulundu. Uzmanlara göre, omurga kaslarını güçlendirmeye ve postüre yönelik egzersizler düzenli olarak yapılmalı, cep telefonu ve bilgisayara bakarken bu cihazlar göz hizasına kaldırılmalı, boyun ve sırtın dik durması sağlanmalı.

 

 

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Nihal Özaras, 16 Ekim Dünya Omurga Sağlığı Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada omurga sağlığının korunmasına yönelik tavsiyelerde bulundu.

 

Omurganın çok önemli fonksiyonları bulunuyor

 

İnsan omurgasının boyundan başlayıp kuyruk sokumuna kadar uzanan ve 33 tane omur ismi verilen kemikten oluşan bir yapı olduğunu belirten Doç. Dr. Nihal Özaras, “Omurganın içinde sinir sisteminin çok önemli bir parçası olan omurilik yer alıyor. Omurilikten kollara, bacaklara ve gövdeye giden sinirler çıkar. Ayrıca idrar ve gaita kontrolü gibi fonksiyonlarda çok önemli role sahip olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.

 

Boyun ve bel bölgesi hasar görmeye çok yatkın

 

Omurganın boyun, sırt, bel ve kuyruk sokumu olarak 4 bölümden meydana geldiğini ifade eden Özaras, “Özellikle boyun ve bel bölgesi günlük hayatımızda yaptığımız eğilme, kalkma, dönme gibi birçok aktivitede hep hareket halindedir.  Bu nedenle de yıpranmaya ve hasar görmeye çok yatkındır. Uzun süre bilgisayar karşısında oturmak, sürekli cep telefonuna bakmak gibi bazı alışkanlıklar, omurga sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor.  Özellikle masa başı çalışanlarda boyun ve bel ağrısı şikayeti çok sık görülüyor. Gençlerde çok görülen duruş ve oturuş bozuklukları da omurga problemlerine zemin hazırlıyor.” diye konuştu.

 

Omurga kaslarını güçlendirecek egzersiz yapılmalı

 

Doç. Dr. Nihal Özaras, ‘Vücudumuzun ana taşıyıcı yapısı olan omurgamızın sağlıklı kalması, yaşam kalitemizi devam ettirebilmek  için çok önemlidir.’ dedi ve  omurga sağlığı için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

 

  • Otururken ve ayakta dururken doğru postür sürdürmeye çalışılmalı,
  • Omurga kaslarını güçlendirmeye ve postüre yönelik egzersizler düzenli olarak yapılmalı,
  • Ayakta dururken ve otururken sık sık pozisyon değiştirilmeli, hep aynı noktaların zorlanması engellenmeli, dönerken bel ve boyundan değil ayaklardan dönülmeli,

 

Cep telefıonu göz hizasına kaldırılmalı

 

  • Cep telefonu ve bilgisayara bakarken bu cihazlar göz hizasına kaldırılmalı, boyun ve sırtın dik durması sağlanmalı,
  • Market poşeti ve benzeri eşyaları taşırken ağırlık iki ele eşit şekilde bölünmeli,
  • Yerden yük alırken dizlerden eğilmeli ve yük gövdeye yakın tutulmalı,
  • Masa başı çalışmalarda kullanılan sandalye ve masanın ergonomiye uygun şekilde düzenlenmeli,
  • Ayakta çalışanların tezgah ve benzeri çalışma alanları kişinin boyuna göre planlanmalı ve eğik çalışmaları engellenmeli.
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