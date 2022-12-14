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Omurgası kırık kambur balina 5 bin kilometre yüzdü

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Araştırmacılar tarafından on yıldan fazla bir süredir izlenen bir kambur balina, omurgası kırık olduğundan "ciddi bir acı" içinde Kanada'dan Hawaii'ye yaklaşık 5 bin kilometre yüzdü.
Omurgası kırık kambur balina 5 bin kilometre yüzdü

South China Morning Post’un haberine göre, araştırma kurumu BC Whales’in sosyal medya hesabında, yalnız bir kambur balina olan Moon’un gemi çarpmasından kaynaklanan ciddi bir omurga yaralanmasıyla 5 bin kilometre yüzdüğü bilgisi paylaşıldı.

Balina, 1 Aralık’ta Hawaii adası yakınlarındaki sularda görülmüştü.

Paylaşımda, balinanın “muhtemelen ciddi bir acı çektiği ancak kuyruğuyla kendini itemeden binlerce kilometre kat ettiği” kaydedildi.

Balinanın Kanada’dan Hawaii’ye süren yolculuğu sonucunda bir deri bir kemik kaldığı vurgulanan paylaşımda, “Bu, bir gemi darbesinin somut gerçeği ve balinaların daha sonra maruz kaldığı uzun süreli ıstırabı gözler önüne seriyor.” ifadeleri kullanıldı.

BC Whales’in baş araştırmacısı Janie Wray, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Moon’un yaralanmasının yolculuğunu bitirmek için farklı şekilde yüzmesi gerektiği anlamına geldiğini belirterek, “Bunu kuyruğunu kullanmadan yapabilmek için kurbağalama stiliyle yüzüyordu.” diye konuştu.

Moon’a yapılacak bir müdahalenin deniz yaşamını zehirleme riski taşıdığını belirten Wray, “Karada olsaydı müdahale edebilirdik. Ama okyanusta olması ve cüssesi nedeniyle yapabileceğimiz hiçbir şey yok.” dedi.

Araştırmacılar, Moon’un mevcut durumu nedeniyle Kanada’ya dönüşünde hayatta kalamayacağını aktardı.

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