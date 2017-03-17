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Ömürlü: “18 Mart bir anma günü değil; bir yaşama günüdür”

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Ömürlü: “18 Mart bir anma günü değil; bir yaşama günüdür”
Ömürlü, Çanakkale Şehitlerini Anma Günü nedeniyle yayımladı mesajda, 18 Mart’ın bir anma günü değil bir yaşama günü, işgalci devletlere karşı verilmiş inanılmaz bir savaşı anlama ve bilme günü olduğunu kaydetti.

Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü, Çanakkale savaşında, üstün iradeli insan gücünün ileri teknoloji karşısında kazandığı başarı ile büyük olanaksızlıklar ve haksızlıklardan kurtulmak için bir çıkış yolunun her zaman var olduğunu bir kez daha ispatladığını belirtti.

Ömürlü, Çanakkale Şehitlerini Anma Günü nedeniyle yayımladı mesajda, 18 Mart’ın bir anma günü değil bir yaşama günü, işgalci devletlere karşı verilmiş inanılmaz bir savaşı anlama ve bilme günü olduğunu kaydetti.

Ömürlü mesajında “Üzerinde bağımsız ve özgür olarak yaşadığımız bu vatan topraklarında bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün simgeleri olarak gönlümüzde yaşayan aziz şehitlerimize borçluyuz. Onların vatan ve millet için yaptığı fedakârlığın değeri, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar yüce ve büyüktür” ifadelerine yer verdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitleri rahmet ve minnetle anan Ömürlü, gazilere şükran duygularını belirtti.

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