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Ömürlü-Kemal Atlı Yeniboğaziçi İlkokulu açıldı

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Bir Okul da Sen Yap Kampanyası” kapsamında yaptırılan “Ömürlü – Kemal Atlı Yeniboğaziçi İlkokulu” açıldı.
Ömürlü-Kemal Atlı Yeniboğaziçi İlkokulu açıldı

Yapımı Kotitaş Kıbrıs Turizm Ltd. tarafından tamamlanan “Ömürlü – Kemal Atlı Yeniboğaziçi İlkokulu” açılış törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ile diğer yetkililer katıldı.

Açılış konuşmaları…

Okul müdürü Fahri Tümkan, yaptığı açılış konuşmasında, yeni yapılan okulun hayırlı olmasını temenni etti, eğitimin toplumun geleceği açısından önemine işaret etti.

Tümkan, geleceğin yetiştirileceği sınıfların yapımına sponsor olan şirkete ve Milli Eğitim Bakanı ile diğer tüm yetkilere teşekkür etti.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir de, bölge halkına verilen bu önemli hediye için, şirket direktörüne teşekkürlerini sundu.

Üstel

Başbakan Ünal Üstel de, bugün çok güzel bir olaya şahitlik ettiklerini belirterek, ülkenin geleceğine, eğitime, ülkeye yapılan yatırıma teşekkür etti.

Üstel, hükümet olarak, çocukların güvenli, çağdaş bir şekilde eğitime devam etmesini sağlamak amacıyla çalıştıklarını belirtti, 6 Şubat depremi sonrası yapılan çalışmaları anlattı, okulları güçlendirmek ve yenilemek amacıyla çalışmalar yapıldığını söyledi.

Gönüllülerin de devlete destek vermesi ve böyle güzel eserler kazandırmasıyla çocukların geleceğe güven içinde yetişeceğini belirten Üstel, 8 ay içinde böyle güzel bir eseri ülkeye kazandıran şirkete teşekkür etti.

Üstel, son 5 yıl içerisinde gerek devlet olanakları ile gerekse “bir okul da sen yap kampanyası” ile başlatılan okul yapma seferberliğinin, “tarihe geçecek düzeye” ulaştığını da belirterek, şöyle devam etti:

“41 okulun güçlendirme projelerini hazırlattık. 15 okul için ihaleye çıktık. Buna ek 10 okulun ihalesi de yakında tamamlanıyor”

“Depremden dersler çıkararak tarihimizde bir ilke daha imza attık ve tüm okullarımızın depreme karşı dayanıklılık testlerini yaptırdık.

Hemen Başbakanlık deprem denetleme komitemizi oluşturduk. Ülkemizde bu konuda uzman tüm sivil toplum kuruluşlarını bu komitede topladık ve bilime dayalı çalışmalar yaptık. Bu kapsamda toplamda 162 okulda bulunan 746 binada 1385  test gerçekleştirdik. Biliyorsunuz ki her okulda birden çok bina bulunuyor. Deprem komitemiz, ilgili kurum ve kuruluşlar, yaklaşık 120 okulda bulunan 405 tekil binada güçlendirme ihtiyacı olduğunu ortaya çıkardı. Bunu ortaya çıkarmakla kalmadık. harekete geçtik. 41 okulun hemen güçlendirme projelerini hazırlattık. 15 okulun güçlendirme projesinin ihalesine çıktık. Buna ek 10 okul için bloke aldık, onların ihalesi de yakında tamamlanıyor. Şu ana kadar bu projeleri tamamlamak için 1 milyara yakın finansman yarattık, süreç devam ediyor.”

Töre: “Ülke için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz”

Meclis Başkanı Zorlu Töre de, hayırsever insanların ülke için önemine işaret ederek, öğrencilere, devlete yapılan yatırıma teşekkür etti.

Töre, 6 Şubat depreminde yaşanan kayıpları anımsattı, şehitleri andı, ülke için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Tatar: “Ülkeye kazandırılan yeni okullar, altyapısıyla birlikte ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, ortaya konan vizyon çerçevesinde bugün ortaya çıkan eserden dolayı şirket sahiplerini tebrik etti.

Tatar, ülkeye kazandırılan yeni okulların, altyapısıyla birlikte ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğunu belirterek, çocukların ülkenin geleceğinde söz sahibi olacağını söyledi.

O yüzden yapılan yatırımın önemine işaret eden Tatar, ülkeye sahip çıkacak çocukların en iyi şekilde çağdaş bir şekilde yetiştirilmesi için yapılan çalışmalara teşekkür etti.

Tatar, okulun tüm altyapısıyla 8 ayda eğitime kazandırılmasını da tebrik ederek, hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Başbakan Üstel ile Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, şirket direktörü Kenan Atlı’ya teşekkür plaketi verdi. Açılışta çocuklar folklor gösterisi de yaptı.

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