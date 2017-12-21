YDÜ Hastanesi’nde omuz çevresi lezyonlara güncel yaklaşım konulu sempozyum gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Tarafından Düzenlenen, Omuz Çevresi Lezyonlara Güncel Yaklaşım Konulu,Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ulunay Kanatlı’nın da Konuk Olduğu Sempozyum,Yoğun İlgi ve Katılımla Gerçekleşti.

Omuz Ağrısı ile İlgili Konular Ele Alındı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleşen “Omuz Çevresi Lezyonlara Güncel Yaklaşım” konulu sempozyuma, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ulunay Kanatlı konuk oldu. Prof. Dr. Ulunay Kanatlı omuz eklemi anatomi ve fonksiyonu hakkında temel bilgiler vererek başladığı konuşmasında, omuz eklemi biyomekaniği ile ilgili şematik görseller, klinik fotoğraflar ve videolar ile konuşmasını destekledi. Omuz çevresi patolojileri hakkında bilgiler de veren Prof. Dr. Ulunay Kanatlı, bu konu ile ilgili kişisel tecrübelerini paylaştı. Sunumun son kısmında ise tedavi yaklaşımları, cerrahi teknik ve ameliyat içi görüntüleri paylaşan Prof. Dr. Ulunay Kanatlı, anlattığı konular hakkında yöneltilen sorulara cevap vererek sunumunu sonlandırdı.

Omuz Çevresi Lezyonları Gelişimini Engellemek için Dikkat Edilmesi Gerekenler

Omuz çevresi hastalıkları tek bir büyük yaralanma ile olabileceği gibi, tekrarlayıcı mikro yaralanmalar sonrasında da gelişebilmektedir. Büyük yaralanmalar trafik kazası, yüksekten düşme, temas sporları ve benzeri durumlar esnasında eklem üzerine gelen yüksek enerjiler sonrasında meydana gelebilmektedir. Tekrarlayıcı mikro yaralanmalar ise el – kol gücüne dayalı işlerle uğraşan kişilerde, fırlatma ve yakalama gibi aktiviteler gerektiren sportif faaliyetler esnasında veya yaşa bağlı eklem içi ve çevresindeki yapıların dejenerasyonu neticesinde oluşabilir. Genel olarak emniyet tedbirlerine uyulması, bilinçsiz ve kontrolsüz egzersizden kaçınma, hastalık gelişmesini önleme önemlidir. Omuz eklem hareketleri ile ağrı, eklem hareket kısıtlılığı ve güçsüzlük gibi yakınmaları olan hastaların, uzman hekime müracaatı erken tanı ve uygun tedavinin planlanması açısından yapılması gerekenlerdir.

Ortopedi Anabilim Dalı ile İlgili Söyleşiler Devam Edecek!

Söyleşiye ev sahipliği yapan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı adına konuşma yapan Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Kaan Erler,birincisi düzenlenen “Omuz Çevresi ve Lezyonları” konulu söyleşiye gösterilen yoğun ilgiden dolayı mutluluk duyduğunu, ortopedi ile ilgili söyleşilerin bundan sonra da süreklilik arzedeceğini belirtti.

Söyleşi sonunda merak edilen soruları cevaplayan Prof. Dr. Ulunay Kanatlı ise Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin davetinden ve söyleşiye gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetini ifade etti.