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On binler iç savaş ve açlıktan kaçıyor

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On binler iç savaş ve açlıktan kaçıyor
İç savaşın hüküm sürdüğü Güney Sudan açlık krizinin pençesinde. İç savaş ve açlık tehdidi nedeniyle ülkeyi terk edenlerin sayısı hızla artıyor. Sadece bu yılın başından beri ülkeyi terk edenlerin sayısı 32 bine ulaştı.

Güney Sudan'da iç savaç ve açlık nedeniyle kaçanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) pazar günü açıkladığı verilere göre,  sene başından bu yana ülkeyi terk edip komşu ülke Sudan'a sığınanların sayısı 32 bine ulaştı. 2017 başından beri ülkeden göç edenlerin sayısı UNHCR'nin öngürdüğü rakamların oldukça üstünde. UNHCR 2017 yılında Güney Sudan'dan, Sudan'a göç edecek mültecilerin toplamda 60 bin olacağını tahmin ediyordu.

Güney Sudan'ı terk etmek zorunda kalan insanlar oldukça zor koşullarda altında göç ediyor. UNHCR‘nin yapmış olduğu açıklamaya göre, yürüyerek kaçış 5 ile 7 gün aarasında sürüyor. Yüzde 90'ını kadınların ve çoçukların oluşturduğu mültecilerin oldukça sağlıksız ve tükenmiş durumda oldukları ayrıca çoğunun yetersiz beslenme nedeniyle hayati fonksiyonlarının tehdit altında olduğu belirtiliyor.

ULUSAL AFET ALARMI

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Güney Sudanlı mülteciler için 158 milyon euroluk finansal yardım yapılacağını açıklamasına rağmen öngörülen rakamanın sadece yüzde 5'inin toplanabildiğini bildirdi.

Altı yıl önce bağmsızlığını kazanan Güney Sudan'da 2013  yılından beri şiddetini artırarak devam eden bir iç savaş hüküm sürüyor. Devlet Başkanı Salva Kiir ve o dönem yardımcısı olan Riek Machar arasındaki iktidar mücadelesi sebebiyle patlak veren iç savaş tüm şiddetiyle sürüyor.

Açlık krizinin yaşandığı Güney Sudan'da, iç savaşın yanı sıra kuraklık sebebiyle de ülkede mahsül alınamıyor. Ulusal afet alarmı veren Güney Sudan uluslararası topluluğun yardımlarına bağımlı durumda.

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