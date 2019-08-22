On binlerce Suriyeli Türkiye sınırına kaçıyor

Suriye'nin İdlib vilayetinde çatışmaların yoğunlaşması sonrasında on binlerce kişi Türkiye sınırına doğru yola çıktı. Sadece son dört günde 60 bin kişinin Maarat el Numan'ı terk ettiği belirtildi.

Suriye ordusunun silahlı isyancıların kontrolündeki İdlib’de askeri operasyonlarını yoğunlaştırmasının ardından, on binlerce Suriyeli’nin son birkaç günde Türkiye sınırına kaçtığı belirtildi. Reuters ajansının İdlib’de yaşayan sivillere, silahlı isyancılara ve yardım kuruluşlarına dayandırdığı habere göre, sadece son dört günde 60 bin kişi sınıra doğru kaçtı.

‘ARABA AKIŞI DURMUYOR’

Bu kişilerin büyük çoğunluğunun, iç savaş sırasında Suriye ordusunun ele geçirdiği güney bölgelerinden çekilmeyi kabul eden ailelerin yerleştiği Maarat el Numan’dan kaçtığı belirtiliyor. İdlib’de yaşayan Abdullah Yunus isimli görgü tanığı, “Araba ve araç akışı durmuyor” dedi. Kurtarma ekipleri ise sadece son dört günde 60 bin kişinin bölgeyi terk ettiğini söyledi.

Çatışmalar, Halep-Şam yolunda stratejik bir noktada bulunan Han Şeyhun kasabasının etrafında yoğunlaşıyor. Suriye devlet devlet televizyonu Han Şeyhun’da büyük ölçüde kontrolü sağladıklarını duyurmuş, silahlı isyancılar ise birçok savaşçının çekildiğini kabul etse de ‘direniş’in devam ettiğini belirtmişti. Han Şeyhun, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye hava saldırısı düzenlemesine yol açan sarin gazı iddialarının gündeme geldiği 2017’den bu yana silahlı isyancıların kontrolünde.

İdlib vilayeti, Rusya ile Türkiye arasındaki çatışmasızlık bölgesi mutabakatının fiilen uygulanamaması sonrasında bu yılın başında Heyet Tahrir el Şam’ın (eski el Nusra) eline geçmişti. Son olarak, Türkiye’nin bu mutabakat kapsamında kurduğu bir gözlem noktasına gitmekte olan bir konvoya saldırı düzenlenmiş, Ankara Şam yönetimini sorumlu tutmuştu.